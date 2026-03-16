Druckkunst mit Tiefgang: Peter Zaumseil war wieder zu Gast in der Speyerer Winkeldruckerey.

Der Druckgrafiker Peter Zaumseil ist in Speyer kein Unbekannter. Mehrfach war er schon Gast in der Winkeldruckerey. Bereits in den 1990er-Jahren wirkte er an Artur Schütts Projekt „Engel der Poesie“ mit, später gestaltete er auch zwei Druckerwochenenden in der Domstadt. Sein jüngster Besuch stand im Zeichen des Tages der Druckkunst 2026. Dabei fand Zaumseil anerkennende Worte für die Tatsache, dass die Winkeldruckerey auch nach dem Tod ihres Gründers Artur Schütt weitergeführt wird - fachkundig von den beiden Druckprofis Remo Krembel und Johannes Doerr betreut. Überhaupt verbindet der Künstler viele gute Erinnerungen mit der Stadt: Von seinen Aufenthalten in der Pfalz berichtet er mit spürbarer Begeisterung.

Der Ausgangspunkt für seine aktuelle Arbeit in Speyer war ein persönliches Geschenk: Zu seinem letzten Geburtstag widmete ihm ein befreundeter Schriftsteller zwanzig Gedichte. Eines davon erwies sich als ideale Grundlage für ein neues künstlerisches Blatt, das Zaumseil nun in der Winkeldruckerey realisierte. Das Bildmotiv dazu entdeckte er während eines Urlaubs in Südfrankreich. In einem Friseursalon fiel ihm dort ein Foto ins Auge – die Aufnahme eines Hohlwegs, die ihn sofort zu einer künstlerischen Umsetzung inspirierte.

Lob der Bäume

Zu sehen ist ein tief eingeschnittener Weg, flankiert von dichtem Baumbestand, dessen Schatten den Pfad überziehen. Solche Hohlwege entstehen über lange Zeit durch Nutzung und Erosion: Der Weg liegt schließlich deutlich tiefer als das umliegende Gelände und wirkt wie eine schmale, langgestreckte Senke im Wald, überschattet von Bäumen. „Die Schatten kennen weder Angst noch Rücksicht“, heißt es dazu in dem Gedicht von Volker Müller, mit dem Zaumseil bereits 2017 das großformatige Künstlerbuch Lob der Bäume veröffentlichte. Auch im neuen Speyerer Blatt steht diese poetische Naturbetrachtung im Mittelpunkt. Zaumseils Holzschnitt greift das Thema bildnerisch auf und tritt in einen stillen Dialog mit Müllers Text – Literatur und Grafik begegnen sich hier auf Augenhöhe.

Um sich die Arbeit während des Druckerwochenendes zu erleichtern, hatte der Künstler bereits im Vorfeld zwei Holzplatten mit Schrift und Bildmotiv geschnitten. So konnte er sich in Speyer ganz auf den Druck konzentrieren. Nach längerer Zeit wollte er wieder einmal mit vorbereiteten Platten arbeiten – mit Erfolg: Der Druck gelang ohne größere Farb- oder Passkorrekturen an der Presse. „Speyer kann froh sein, eine Werkstatt wie die Winkeldruckerey in den eigenen Mauern zu haben“, sagt Zaumseil. „Hier werden die alten Drucktechniken mit großer Expertise gepflegt.“

Viele Künstlerbücher

Peter Zaumseil wurde 1955 in Greiz in Thüringen geboren und zählt heute zu den bekannten Holzschnittkünstlern der Gegenwart. Nach einer Metalllehre studierte er von 1979 bis 1986 Malerei und Grafik bei Ullrich Kafka in Rudolstadt. Bereits früh wurde seine Arbeit gewürdigt, unter anderem mit dem Förderpreis der Graphikausstellung Karl-Marx-Stadt im Jahr 1981. In den 1990er-Jahren gründete er dort den Kleinstverlag Dreier-Press, in dem Künstlerbücher und grafische Mappenwerke erscheinen. Heute lebt und arbeitet er im vogtländischen Elsterberg.

Sein Werk umfasst inzwischen nahezu 2000 Blätter, ein Viertel davon entstand nach eigenen Aussagen im Rahmen von Künstlerbüchern. Neben Holzschnitten fertigt Zaumseil auch Gemälde, bemalte Druckstöcke, Plastiken und bibliophile Buchprojekte. Häufig widmet er sich Landschaften, Figuren und Naturmotiven, die er in einer reduzierten, klaren Formensprache darstellt. Kräftige Linien, markante Flächen und eine ruhige, poetische Bildwirkung prägen seine Arbeiten. Damit steht sein Werk in der Tradition der modernen deutschen Druckgrafik und knüpft zugleich an die expressionistische Holzschnittkunst des 20. Jahrhunderts an.