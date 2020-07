Der international bekannte Cellist und Dirigent Peter Tilling spielt am Samstag, 1. August, um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer Suiten von Johann Sebastian Bach sowie NOW II von Matthias Pintscher. Der Künstler möchte mit diesem Konzert auf die Situation freischaffender Musiker in der Corona-Krise aufmerksam machen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das Konzert dauert eine Stunde ohne Pause. Auch der Besuch dieses Konzerts ist gewissen Regeln unterworfen, eine Registrierung zu Beginn zur Kontaktnachverfolgung ist genauso vorgesehen wie das Abstandsgebot in den Bänken und das Tragen einer Mund-Nase-Schutzes in den Gängen. Auf dem Platz dürfen die Besucher die Maske abnehmen.