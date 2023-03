Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von 1966 bis 1973 lebte Peter Stabel, der ehemalige Direktor des Schwerd-Gymnasiums, in Afghanistan. Er und seine damalige Frau unterrichteten an Schulen in der Hauptstadt Kabul. Unsere Vorstellungen von Demokratie und Frauenrechten hält Stabel am Hindukusch nur mit Abstrichen für umsetzbar.

„Die Religion ist für die Taliban nur ein Vorwand, sich an der Macht zu halten.“ Das meint der Speyerer Peter Stabel, nachdem die radikalen Islamisten nun auch die afghanische Hauptstadt