Mit schweren ölhaltigen Kreidestiften skizziert Peter Riek vermeintlich Nebensächliches. Oder er zeichnet mit Kreide im öffentlichen Raum – Straßenzeichnungen – und dokumentiert diese Arbeiten fotografisch. Bis in den September sind seine Werke ab sofort im Speyerer Kunstverein im Kulturhof Flachsgasse zu sehen.Peter Riek wurde 1960 in Heilbronn geboren. Er studierte an der Kunstakademie Stuttgart und wurde unter anderem mit Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg, der Cité des Arts Paris und der Bartels Stiftung Basel sowie verschiedenen Kunstpreisen ausgezeichnet. Zahlreiche Ausstellungen und Projekte zum Beispiel mit der Prinzhorn-Sammlung Heidelberg oder dem Haus am Waldsee Berlin machten ihn als Zeichner überregional bekannt.

Mit Tafelkreide auf der Straße hinterlässt er ein Reistagebuch, das bei einer Fahrradtour 2018 von seiner Heimatstadt Heilbronn bis Berlin entstanden ist. Einfache reduzierte Formen wie Kringel, Fächer, ineinander Verschachteltes oder Schraffiertes bilden nicht das Gesehene ab.

Im Raum schwebende Teile

Mit diesen poetischen Gedankensplittern versucht er die Welt zu erklären. Es sind oft amorphe im Raum schwebende Teile. Manchmal werden sie irritierend einfach erkennbar. Bäume, ja ein ganzer Wald geben einen Raum vor. Viele der Kreidezeichnungen ließ er weiter abstrahiert auf Wolldecken verarbeiten, die er zu einer großen Installation arrangiert, auf dem Boden ausgebreitet hat. Eine davon auch zu einem Zelt gebaut hat.

In zwei wandfüllenden Zusammenstellungen mit dem Titel „across the time“. zeigt Riek überarbeitete Zeichnungen auf Papier. Er überklebt, überzeichnet und überdenkt Arbeiten aus den 1990er-Jahren in der Zeit von 2016 bis 2021. Mal bestätigt er seine ursprünglichen Ideen, mal formuliert er alles neu. Mal erkennt man Deutliches, wie bei einem Pilz, einem Vögelchen, einem Gefäß, einer Kanne mit Wasser oder einem stilisierten Tannenbaum oder Blüte. Manchmal ist Schrift dabei: „Water“ bei der Wasserkanne erweitert nicht den Inhalt, sondern verdeutlicht die Abstraktion auf Weniges, Wesentliches. Andere Formen sind abstrakt, mal an Organisches Erinnernd oder geometrisch klar.

Durchsichtige Objekte

In Sprechblasen findet sich keine Schrift, sondern auch stilisierte Symbolik. Gemein ist den Formen ein geschlossener Umriss.

Die Objekte sind nicht plastisch, ja nicht einmal flächig. Man kann hindurchsehen. Es sind Umrisslinien, die trotz des breiten Strichs flüchtig wirken, wie hingeworfene Gedanken. Gesichter sind nur durch zwei Punkte oder Kreise für die Augen bestimmt, sie wirken unheimlich und kindlich naiv zugleich. Riek kommt fast immer mit Schwarz oder Weiß und vielen Grauschattierungen aus, diese entwickelt er aus der schwarzen Ölkreide, die er mit Terpentin vermalt.

In einer mehrteiligen Arbeit arbeitet er mit einem dunklen samtigen Moosgrün als Untergrund. Ein weiterer Hinweis auf Natur, die bei seinen Werken zentrale Bedeutung hat. Er schafft „natürliche“ Außenräume und künstliche Innenräume. Zudem schlägt er einen Bogen über drei Jahrzehnte mit überarbeiteten Werken.

Ausstellung

Im Kunstvereins im Kulturhof Flachsgasse bis 5. SeptemberDienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 11. Juli, ab 11 Uhr ist der Künstler anwesend. Es gilt eine Vorausbuchungspflicht (telefonisch von Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr sowie während der Öffnungszeiten unter 06232 14-2399).