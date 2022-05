Der Speyerer Peter Eichhorn macht sich seine Gedanken um das Leben, das Miteinander der Menschen und deren gemeinsames Fortkommen. Was er dabei erkennt, schreibt er auf. Dabei formuliert der 83-jährige, umfassend gebildete Ökonom immer wieder kluge Gedanken. Sein Blick auf die Realität bezieht dabei jeweils ganz aktuelle Entwicklungen mit ein. Seine Sicht der Dinge äußert er unmissverständlich. Eichhorn argumentiert nie rechthaberisch, aber immer stichhaltig. „Auf die Perspektive kommt es an“, heißt seine neueste Veröffentlichung. Was im ersten Moment nach Binsenweisheit klingt, wird aus der Perspektive des Autors zu einer klugen, aufschlussreichen, mitunter geistig herausfordernden Bestandsaufnahme und Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis des Perspektivismus von der Antike über unterschiedlichste Perspektiven und deren Konsequenzen bis hin zur Erkenntnis „Jede Perspektive ist von Belang. Und in jeder Lebensphase wichtig.“ Eichhorn macht auch an zahlreichen Beispielen deutlich, dass Perspektiven gelenkt und manipuliert werden können. Keine leichte, aber eine interessante Lektüre – aus jeder Perspektive.

Peter Eichhorn: Auf die Perspektive kommt es an. Jacobs-Verlag, Detmold 2022, 70 Seiten