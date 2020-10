Im Bischofshaus steht im November ein personeller Wechsel an: Elisa Ahrens, seit 2014 persönliche Referentin von Bischof Karl-Heinz Wiesemann, kehrt zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ihr Nachfolger wird Thomas Stubenrauch, bisher Leiter der Stabsstelle Ökumene und Theologische Grundsatzfragen im Bischöflichen Ordinariat.

Elisa Ahrens (33), die wie Bischof Wiesemann aus dem Erzbistum Paderborn stammt, war nach ihrem Theologiestudium in Münster und Paderborn in die Pfalz gekommen, teilt das Bistum Speyer mit. Als besondere Ereignisse, die sie mitgestaltet hat, würden vor allem das Requiem für Bundeskanzler Helmut Kohl und das 200. Bistumsjubiläum 2017 in Erinnerung bleiben. Bei der „Initiative Samuel“ für geistliche Berufungen gehörte sie zum Kreis der Initiatoren. „Ich habe mich in der Pfalz sehr wohlgefühlt“, sagt sie. Jetzt sei es Zeit, ein neues Kapitel anzufangen. Ahrens wolle sich künftig auf „Fragen der Bioethik“ spezialisieren.

Ihr Nachfolger ist Pastoralreferent Thomas Stubenrauch (48). Er ist in der Oberpfalz aufgewachsen, hat in Eichstätt und Rom Theologie studiert und an der Universität Trier promoviert. Seit 2012 ist er Ökumenebeauftragter. Stubenrauch ist zudem Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region Südwest. Auch an der Gestaltung des christlich-jüdischen Dialogs im Bistumsgebiet habe er maßgeblich mitgewirkt, so das Bistum. Seit 2013 war er zusätzlich am kirchlichen Ehegericht des Bistums tätig. Die neue Aufgabe übernimmt er Anfang November und wird dann auch dem Allgemeinen Geistlichen Rat als beratendes Mitglied angehören. Die Aufgabe des Ökumenebeauftragten führt er weiter, bis eine Nachfolge gefunden ist.