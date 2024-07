Im Dertour Reisebüro in der Gilgenstraße 5 steht ein Wechsel an. Doris Trautwein, die lange als Verkaufsleiterin für die Region Heidelberg/Oberrhein auch für den Speyerer Standort verantwortlich war, geht Ende Juli in den Ruhestand.

„Ich habe meinen Beruf zur Berufung gemacht und immer mit großer Freude die schönsten Tage im Jahr für unsere Kunden geplant“, betont Trautwein. Sie war 45 Jahre in der Branche tätig und hat traditionsreiche Büros geführt. Die Speyerer Zweigstelle firmierte als Atlas Reisebüro, bevor sie zu Dertour kam. Bis vor Kurzem war sie im Kaufhof ansässig, dann erfolgte der Umzug in die Gilgenstraße. Den Standort gebe es somit seit 40 Jahren, die Dertour Reisebüros in Heidelberg seit 60 Jahren und in Bruchsal seit 50 Jahren, erklärt die Verkaufsleiterin.

Dertour ist Teil des Rewe-Konzerns mit mehr als 450 Reisebüros, zu dem auch Veranstalter wie Meiers Weltreisen, ADAC-Reisen, ITS-Reisen oder Club Aldiana gehören. Es handele sich um die bundesweit größte Reisebürokette, sagt Trautwein. „Selbst in der Pandemie ist unser Unternehmen gewachsen.“ Sie verweist auch auf den großen Ausbildungsbetrieb mit sechs Auszubildenden in den drei von ihr betreuten Filialen. In Speyer habe vergangenes Jahr ein junger Mann seine Ausbildung anfangen und ergänze das vierköpfige Team. Ziel: die Übernahme. Die Verantwortung in der Filiale trägt jetzt Doris Fischer.