Patrycja Schwarz ist nicht mehr Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Speyer, der sich um die Belange des Tierheims kümmert. Das hat der Zweite Vorsitzende, Uwe Grimm, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Auf einer Mitgliederversammlung am Freitag, 14. Oktober, soll die Nachfolge geregelt werden. Schwarz sei „durch berufliche wie private Veränderungen leider zeitlich so eingeschränkt“, dass sie ihr Amt im Tierschutzverein nicht mehr wahrnehmen könne. Grimm bedauere das sehr. „Wir waren über Jahre ein gutes Team“, kommentiert Grimm ihren Abschied.

Berufliche und private Gründe führt Grimm auch bei weiteren Positionswechseln an. So werden neue Beiräte und ein neuer Schriftführer gesucht. „Leider haben wir im Vorstand und im Beirat mehrere Mitglieder aus persönlichen Gründen verloren, was wir sehr bedauern“, kommentiert Uwe Grimm, Zweiter Vorsitzender des Tierschutzvereins, die personelle Lage des Tierheims Speyer. Auf der Kandidatenliste für den Vorstand steht nun Grimm selbst an erster Stelle. Als Zweiter Vorsitz steht Christian Rupp auf der Kandidatenliste. Rupp war zwischenzeitlich der Leiter des Tierheims, ehe er 2021 aus privaten Gründen zurückgetreten war, aber als ehrenamtlicher Helfer ein Teil des Teams blieb.

Mangelnde Transparenz, schiefe Finanzlage

Die vorgeschlagenen Mitglieder sind laut Grimm langjährig ehrenamtlich mehrere Tage in der Woche für Verein und Tierheim aktiv. Im Tierschutzverein hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Führungswechsel gegeben. Martina Antrett und ihre Nachfolgerin Gertrud Sohn waren 2017 in schneller Folge abgetreten, bevor 2018 die jetzt zurückgetretene Patrycja Schwarz das Ruder übernommen hatte. Unter der Führung von Schwarz hatte es immer wieder Kritik in Bezug auf mangelnde Transparenz bei Finanzen und Personalentscheidungen gegeben. Der Speyerer Tierschutzverein als Betreiber des Tierheims steckt seit Jahren in Finanzproblemen.