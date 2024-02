Wegen ihrer Personalversammlung ist die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben am Donnerstag, 22. Februar, ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Das betreffe auch die Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße inklusive der Führerscheinstelle und der Kfz-Zulassungsstelle. Zudem blieben das Standesamt, die Volkshochschule, die Tourist-Information und die Stadtbibliothek in der Villa Eccarius ab 12 Uhr geschlossen.