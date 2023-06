Die Paracelsus-Apotheke in der Landauer Straße unweit der Gedächtniskirche hat am Freitag zum letzten Mal geöffnet. „Ja, es stimmt. Wir schließen zum 1. Juli“, bestätigte Inhaber Gunther Fickel auf Anfrage. Hauptgrund sei der akute Personalmangel. „Ich habe einfach niemanden mehr gefunden, weder Apotheker noch pharmazeutisch-technische Assistenten oder pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte“, sagt Fickel. Dazu komme das generell schwierige wirtschaftliche Umfeld mit sinkenden Margen und steigenden Kosten. Auch eine Nachfolgelösung habe sich nicht ergeben, bedauert der 66-Jährige. Er sage dies gerade mit Blick auf die älteren Kunden in im Umfeld der Apotheke. Er selbst hätte gerne noch einige Zeit weitergemacht, doch dies sei aufgrund der Gesamtsituation nicht möglich gewesen.