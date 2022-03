Die CiP City Personalbüro GmbH musste ein Insolvenzverfahren beantragen. Der Personaldienstleister ist unter anderem im Bereich Zeitarbeit tätig. Der Mannheimer Jurist Steffen Rauschenbusch konnte als vorläufiger Insolvenzverwalter bereits eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme verkünden.

Die Münchener AIDe GmbH als größerer Wettbewerber von CiP übernimmt demnach das Geschäft des Speyerer Unternehmens. Dies umfasse sämtliche Kundenbeziehungen sowie interne und externe Mitarbeiter – rund 400 Jobs. In Speyer seien davon aber nur rund ein Dutzend in der Hauptverwaltung in der Von-Denis-Straße im Industriegebiet West tätig. Dieser Standort habe keine Zukunft, so Rauschenbusch auf Anfrage: „Er befand sich in relativ neu angemieteten Räumen, wird aber aufgelöst.“

Speyerer Mitarbeiter, die nicht gekündigt hätten, könnten dennoch für das Unternehmen tätig bleiben und an verschiedenen Standorten arbeiten, so Rauschenbusch. Für AIDe sei das CiP-Geschäft vor allem wegen der Niederlassungen in Bonn, Bremerhaven, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Kassel und Darmstadt interessant. Fünf Beteiligungsgesellschaften der 1994 in Mannheim gegründeten Gruppe hatten im Dezember und Januar Zahlungsfähigkeit angezeigt. CiP hatte vor allem Facharbeiter und -helfer in gewerblichen und technischen Bereichen vermittelt, die Corona-bedingt weniger gefragt waren.