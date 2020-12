Eine „Farce“ hat die SPD das Verhalten der Kooperationsfraktionen CDU, Grüne und SWG in der Stadtratssitzung vom Donnerstag zur Bestätigung der von der Verwaltung präferierten Nachbesetzung der Bauamtsleitung genannt und ihr in einer von Noah Claus, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Speyer West und Erlich sowie des Jusos Stadtverbands unterzeichneten Mitteilung „Scheinheiligkeit“ und schlechten Stil vorgeworfen. CDU-Fraktionschef Axel Wilke sollte als studierter Jurist wissen, dass es datenschutzrechtlich bedenklich ist, wenn alle Ratsmitglieder in das Bewerbungsverfahren einbezogen werden. Die Beschwerde der CDU sei an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. In der Zeit der CDU-Oberbürgermeister von 1995 bis 2018 habe genau das jetzt von OB Stefanie Seiler angewandte Prozedere angewandt. „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass nun plötzlich das Verfahren nur deshalb kritisiert wird, weil die SPD die Oberbürgermeisterin stellt. Das ist einfach nur schlechter Stil.“ Wie berichtet, muss nach der Ablehnung der von der Verwaltung vorgeschlagene Kandidatin nun ein neues Bewerbungsverfahren eingeleitet werden. Ein Ratsmitglied hatte sich trotz seiner Verschwiegenheitspflicht beim Arbeitgeber der Kandidatin nach ihr erkundigt. „Das Mitglied sollte das Stadtratsmandat unverzüglich niederlegen. Solche Fehlverhaltensweisen müssen Konsequenzen nach sich ziehen“, fordert Claus.