Die Mozartgesellschaft Schwetzingen gedenkt des 200. Todestags von Franz Danzi und stellt das Programm ihres Mozartfestes vor.

Absolut hochkarätige Kammer- und Klaviermusik prägt das Programm des gestern vorgestellten Programms des Schwetzinger Mozartfestes vom 25. September bis 11. Oktober. Für hochkarätige Wiedergaben stehen erstrangige Musikerinnen und Musiker ein. Ganz besonders war auch das Konzert zum 200. Todestag von Franz Danzi in der Kirche St. Pankratius.

Mozart und Danzi begegneten sich nur kurz 1790 in München, dabei hätte der siebenjährige Mozart schon den Säugling Danzi in Schwetzingen besuchen können, als er im Sommer 1763 dort war. Dafür war Danzis Gattin Margarethe Marchand Schülerin von Mozarts Vater Leopold. Ein großer Verehrer Mozarts aber war Danzi. Er komponierte unter anderem eine „Cantate am Jahrestage von Mozard’s Tod zu singen“ (könnte man in diesem Danzi-Jahr zu Mozarts 335. Todestag mal singen).

Sonate eines Ehepaares

Das Gedenkkonzert an Franz Danzis 200. Todestag in dessen Taufkirche St. Pankratius verband nun auch Musik Mozarts mit der von Franz und Margarethe Danzi. Das DNMO Piano & Bläser Quintett aus den Reihen des Neuen Mannheimer Orchesters spielte auf historischen Instrumenten nämlich Mozarts berühmtes Quinett für Klavier, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn Es-Dur KV 452 und zum Schluss Danzis Werk für dieselbe Besetzung in d-moll op. 41. Dazwischen spielte Anders Muskens auf dem Hammerklavier die Klaviersonate F-Dur op. 3 mit dem von Franz Danzi komponierten Ecksätzen und einem umfangreichen Andante als Thema mit Variationen als Mittelsatz von Margarethe Danzi-Marchand.

Dieses Stück war damit der Kern des Programms und belegte die sagenhafte kompositorische Kunst und bestechende musikalische Ausdrucks- und Erfindungskraft der Komponistin und Sängerin. Kein Wunder, dass Vater Mozart die Arbeiten seiner Schülerin sehr schätzte.

Romantische Anklänge

Spannend war auch die Begegnung mit Danzis Werken, die natürlich auf klassischen Mustern aufbauen und bei denen selbstredend der Einfluss Mozarts zu spüren ist, bei denen aber die Ausdruckswelt der beginnenden Romantik unverkennbar ist. Immer wieder gibt es überraschende Wendungen – und im d-moll-Quintett entfaltet Danzi nicht selten eminente dramatische Wirkungen.

Neben dem schon erwähnten Pianisten Anders Muskens waren Federico Forla, Oboe, Elia Celegato, Klarinette, Nicolas Roudier, Naturhorn, und Jeongguk Lee, Fagott, die sehr versierten Musiker, die den Reizen der drei Werke nichts schuldig blieben. Die historischen Instrumente sorgten für besondere Farbigkeit und einen schönen Ausgleich zwischen Fortepiano in den Quintetten.

Uraufführung der „An:(Verwandlungen)“

Ganz im Zeichen von Kammer- und Klaviermusik steht das 51. Mozartfest der Mozartgesellschaft Schwetzingen vom 25. September bis 11. Oktober. Der künstlerische Leiter Nikolaus Friedrich stellte es gestern im Schloss. Natürlich spielt er selbst auf der Bassettklarinette wieder mit, am 3. Oktober, 19 Uhr, wo zusammen mit dem renommierten Vogler-Quartett neben Mozarts d-moll-Quartett KV 421 und Robert Fuchs’ Klarinettenquintett op. 102 als Uraufführung das Stück „An:(Verwandlungen)“ des Lübecker Kompositionsprofessors Sascha Lino Lemke musiziert wird.

Eröffnet wird das Mozartfest vom Van Baerle Trio und Isabelle van Keulen, Viola, am 25. September, 19.30 Uhr, mit den Klavierquartetten KV 493 von Mozart und op. 47 von Robert Schumann sowie Schumanns sechs Studien in kanonischer Form op. 56, bearbeitet von Theodor Kirchner.

Sagenhaftes Streichtrio

Am 26. September um 19 Uhr spielt das Geister Duo mit David Salmon und Manuel Vieillard Klavierduos von Mozart und Schubert und am 27. September um 11 Uhr musizieren Henja Semmler, Violine, Simone von Rahden, Viola, und Antoaneta Emanuilova, Cello, in der Schlosskapelle Mozarts sagenhaftes Trio KV 563 und Beethovens „Kopie“ op. 3. Am 2. Oktober spielt in der Stadtkirche im 19.30 Uhr Markus Becker Klaviermusik von Mozart und eigene Improvisationen.

Am 4. Oktober spielt das Duo StringBreeze (Elisso Gogibedaschwili, Violine, und Marko Trivunovic, Akkordeon) gleich zwei Mal, um 11 Uhr morgens in der Schlosskapelle und um 16 Uhr in einem Mitmach-Konzert für Menschen ab sechs Jahren in der Lore-Eichhorn-Halle. Am 9. Oktober, 19.30 Uhr, tritt das Trio Adorno mit Mozarts Klaviertrio KV 442, Dvoraks Dumky-Trio und Mendelssohns Trio op. 66 auf. Am 10. Oktober um 19 Uhr kommt das französische Quatuor Ardeo mit Mozarts G-Dur-Streichquartett KV 387 sowie in Quartetten in der parallelen Tonart e-moll von Mendelssohn op. 44/2 und Beethoven op. 59/2.

Späte Klaviervariationen

Das letzte Konzert des diesjährigen Festes ist eine Klaviermatinee am 11. Oktober um 11 Uhr, die als Hauptwerk Beethovens Diabelli-Variationen op. 120 bringt. Im ersten Teil spielt Florian Hölscher Mozarts späte Variationen KV 613 „Ein Weib ist das herrlichste Ding“ und Anton Weberns Klaviervariationen op. 27. Wenn nicht anders angegeben, sind die Konzerte im Jagdsaal des Schlosses.

Info

Karten für das Schwetzinger Mozartfest gibt es ab heute bei allen Reservix-Stellen, so auch bei rheinpfalz.de/ticket. www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de