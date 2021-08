Musik, Performance, Film: Das ist das Rezept für die „Seltsame Materie VI - Hel On Earth“, die am Mittwoch um 20 Uhr zum ersten Mal im Speyerer Zimmertheater entsteht. Der Berliner Filmemacher und Musiker Michael Busch kehrt dafür zurück in seine Heimatstadt.

In Speyer will Busch gemeinsam mit der Performerin Claudia Splitt etwas Neues, Einzigartiges schaffen. Die erste Version hat er 2017 in der Berliner Volksbühne produziert. Jetzt will der Filmemacher die „Seltsame Materie“ mit acht Projektoren, Dia-Projektor, Digital-Video und Piano in der Speyerer Heiliggeistkirche zum vierten Mal entwickeln. Bilder werden überblendet, Texte eingespielt. „Das Format bleibt immer gleich, Partitur, Texte und Musik ändern sich jedes Mal“, erklärt Busch das Projekt, in dem – brandaktuell – Überschwemmungen, kontaminiertes Wasser und endlose Regenfälle tragende Rollen spielen.

Ein Tourismus-Film von 1924, eine Kutschfahrt durch das alte Berlin werden ins Verhältnis zu Super-8-Filmen der Berliner Love-Parade Anfang der 1990-er Jahre gesetzt.

Der Zusatz „Hel On Earth“ bezieht sich nach Angaben Buschs auf die germanische Göttin Hel und den Toteislochsee „Blanke Helle“.

Am Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. September, 20 Uhr, Heiliggeistkirche Speyer, Johannesstraße 6, jeweils 20 Uhr.

Tickets im Spei'rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer, Telefon 0623272018. E-Mail: tickets@zimmertheater-speyer.de.