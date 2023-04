Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einmalig, einzigartig, anders: Der Berliner Filmemacher und Musiker Michael Busch und die Perfomerin Claudia Splitt haben am Mittwoch und Donnerstag mit ihrem Filmprojekt „Seltsame Materie VI – Hel on Earth“ neue Töne in die Speyerer Heiliggeistkirche getragen.

Mit der Einladung an Busch und Splitt hat sich Johannes Grehl vom im Speyerer Zimmertheater etablierten Vinylclub wirklich etwas einfallen lassen. Vor den Klängen, die Busch dem mitgebrachten