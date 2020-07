Erwartungsgemäßer Wechsel: Die Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz, Saskia Wollny, wechselt an die Spitze der DRV Baden-Württemberg. Die 53-Jährige tritt ihr Amt als Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführung in Karlsruhe am 1. November an. Am Freitag war sie von der Vertreterversammlung der DRV Baden-Württemberg einstimmig gewählt worden. Am Montag stand das Ergebnis fest.