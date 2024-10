Eine in Italien per Haftbefehl gesuchte Frau ist am Dienstag von der Polizei in einem Speyerer Pfarramt verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilt, erschien die 30-Jährige gegen 11 Uhr zunächst unter einem Vorwand in dem Pfarramt und entwendete in einem für sie günstigen Moment die Zugangsschlüssel. Diese nutzte sie nach dem Feierabend der Mitarbeiter, um sich erneut Zutritt in das Pfarramt zu verschaffen und auf Diebeszug zu gehen. Als ein zufällig noch anwesender Mitarbeiter sie sah, bat er sie, das Gebäude zu verlassen. Erst im Nachgang fiel auf, dass ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag fehlte. Die 30-Jährige betrat gegen 17 Uhr erneut die Räumlichkeiten, wurde allerdings wiederum von Mitarbeitern gesehen. Diese informierten die Polizei. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl aus Italien vorliegt. Auf richterliche Anordnung wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.