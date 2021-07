Der provisorische Pendlerparkplatz an der Salierbrücke steht seit Anfang dieser Woche vollständig unter Wasser und nach Auskunft von Ralph Eckerle, Projektleiter für die Salierbrücken-Sanierung beim Regierungspräsidium Karlsruhe, wird sich an dieser Situation so schnell nichts ändern: „Die Ursache der Überflutung ist Grundwasser, das sich wegen des Rheinhochwassers an die Oberfläche gedrückt hat. Die umliegenden Äcker sind davon ebenfalls betroffen. Würden wir jetzt das Wasser abpumpen, dann käme gleich wieder neues nach“, teilt er auf Anfrage mit. Erst wenn das Druckwasser auf den Äckern weg ist, wäre es eine Option, das dann eventuell noch vorhandene Wasser auf dem asphaltierten Parkplatz abzupumpen, erläutert der Bauingenieur. Inzwischen wäre der Weg sowohl von Ketsch als auch von Altlußheim kommend wieder frei – letzteres, weil die Fahrbahnsanierung der B39 zwischen Altlußheim und der Abfahrt zur Landesstraße nach Ketsch inzwischen abgeschlossen worden ist.