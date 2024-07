Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 13.20 und 13.30 Uhr in der Maximilianstraße ein verschlossenes Pedelec gestohlen. Laut Polizei hatte die Besitzerin dieses zuvor vor einem Bekleidungsgeschäft abgestellt. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl des Rads. Bei diesem handelt es sich um ein schwarzes Herkules Pedelec mitsamt Kindersitz. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Maximilianstraße 81 im genannten Zeitraum gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 137-0 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.