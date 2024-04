Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer ist nach einem Unfall in Speyer gestorben. Die Polizei sucht nun nachträglich Zeugen.

Der Senior aus Speyer ist einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge am Donnerstag in einer Ludwigshafener Klinik an den Folgen des Unfalls verstorben. Dieser habe sich schon am 18. März zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in der Wormser Landstraße ereignet. „Der Sachverhalt wurde der Polizei erst zusammen mit der Sterbenachricht des 74-Jährigen bekannt“, so die Meldung.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sei der Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg auf der falschen Seite der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt gefahren und vor der Kreuzung Rauschendes Wasser aus noch ungeklärten Umständen gestürzt. „Ein Passant fand den Mann bewusstlos am Boden liegend vor und verständigte den Rettungsdienst“, so der Bericht. Der Mann habe unter anderem Kopfverletzungen erlitten. Dazu seien zwei weitere, unbekannte Ersthelfer gekommen.

Unter anderem an diese und an zwei unbekannte Radler, die an der Unfallstelle vorbeigefahren seien, richtet sich nun ein Zeugenaufruf der Polizei (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). In den Ermittlungen gehe es auch darum, ob ein E-Scooter-Fahrer, den das Opfer in einem „wachen Moment“ Angehörigen gegenüber erwähnt habe, beim Unfall eine Rolle gespielt haben könnte.