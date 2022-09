Bei einem Verkehrsunfall, zu dem es am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr in der Straße Am Renngraben gekommen ist, ist eine 79-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei bog die Seniorin aus der Straße Im Lenhart nach Am Renngraben ab und stieß dort mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen – er soll sich mit einem anderen Radfahrer unterhalten haben. Die 79-Jährige Radfahrerin verletzte sich den Beamten zufolge bei der Kollision leicht am Arm, der Pedelecfahrer blieb unverletzt.