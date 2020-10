Ein 88-jähriger Speyerer ist am Donnerstag Opfer eines versuchten Betrugs am Telefon geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, surfte der Senior an jenem Tag auf seinem privaten Computer im Internet, als der Bildschirm plötzlich gesperrt wurde. Der PC ließ sich nicht mehr bedienen. Eine Nachricht erschien auf dem Bildschirm mit der Aufforderung, zur Entsperrung des Computers eine bestimmte Telefonnummer zu wählen und einen „Sicherheitsbeitrag“ zu überweisen, so die Polizei. Der 88-Jährige rief unter der angezeigten Nummer an und gab im Verlauf des Gesprächs Daten seiner Kreditkarte preis. Geld überwies der Senior jedoch nicht. Er war nach dem Telefonat misstrauisch geworden und ließ daraufhin seine Kreditkarte sperren. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Betroffene sollten bei entsprechenden Warnmeldungen am PC vorsichtig sein, rät die Polizei: „Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachfirma zurate beziehungsweise kontaktieren Sie die Polizei. Geben Sie in solchen Fällen niemals Konto-/Kreditkartendaten gegenüber Unbekannten preis.“