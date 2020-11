An den Weihnachtsfeiertagen ist der Terminkalender der katholischen Großpfarrei Pax Christi proppenvoll mit Gottesdiensten. Mehr als 30 Feiern sind nach derzeitigem Stand im Dom und den weiteren fünf Kirchen der Pfarreigemeinden vom 24. bis 26. Dezember geplant. Wer an den Gottesdiensten teilnehmen möchte, kann sich ab Montag, 30. November, anmelden. Neu ist dabei laut Mitteilung der Pfarrei die Möglichkeit, sich online für einen Gottesdienst registrieren zu lassen. Das Instrument wird bereits seit einiger Zeit für Messen in St. Joseph getestet. Über die Homepage besteht ab Montag die Möglichkeit, sich jederzeit für die gewünschten Gottesdienste einzutragen. Eine telefonische Anmeldung über das zentrale Pfarrbüro, Telefon 06232 102140 (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag, auch 15 bis 17 Uhr) oder per E-Mail ist weiter möglich, informiert die Pfarrei. Aktuelle Informationen veröffentlicht die Pfarrei zudem in einem wöchentlichen Newsletter. Anmeldung dazu nimmt das zentrale Pfarrbüro entgegen.