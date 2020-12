Das Bistum Speyer verzichtet auf öffentliche Gottesdienste vom 27. Dezember bis 10. Januar. An den Weihnachtsfeiertagen sollen die Messen in Speyer wie geplant stattfinden.

Das teilte Matthias Bender, leitender Pfarrer der katholischen Großpfarrei Pax Christi, am Dienstag auf Anfrage mit. In der am Montag erlassenen neuen Anordnung des Landes, Gottesdienste auf jeweils 100 Teilnehmer zu beschränken, sieht er für die Speyerer katholischen Gemeinden kein Problem. In den meisten Kirchen seien aufgrund der Hygienevorschriften ohnehin weniger Besucher zulässig, einzig in der Josephskirche seien bisher etwas mehr als 100 Teilnehmer erlaubt gewesen. Da es jedoch einige Absagen gegeben habe, ist Bender zuversichtlich, auch in dieser Kirche die Maximalanzahl nicht zu überschreiten. Die Weihnachtsgottesdienste der Pfarrei, zu denen eine Voranmeldung nötig ist, sind „praktisch alle ausgebucht“, so der Pfarrer.

Nach dem 27. Dezember wird es in Speyer, so wie im gesamten Bistum, keine öffentlichen katholischen Gottesdienste geben. Sie werden nach Mitteilung des Bistums vorerst bis 10. Januar ausgesetzt. Beerdigungen seien von dieser Regelung ausgenommen. Pfarrer Bender weist darauf hin, dass die Pfarrei Pax Christi während dieser Zeit regelmäßig Gottesdienste aus St. Joseph streamen wird.

