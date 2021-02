Die katholische Großpfarrei Pax Christi Speyer hat beschlossen, Präsenzgottesdienste weiterhin auszusetzen. Das teilte der Leitende Pfarrer Matthias Bender am Mittwoch mit. Die Regelung gilt bis einschließlich Sonntag, 7. März. Die Entscheidung sei in allen Gemeinden einmütig gefallen, so Bender. „Wir haben die große Hoffnung, dass wir nach dem 7. März wieder starten können“, sagte der Geistliche. Die Pfarrei wolle mit dem Aussetzen öffentlicher Gottesdienste einen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung leisten und verbinde damit eine bestimmte Hoffnung: „Wir haben die Sehnsucht, gemeinsam Ostern zu feiern – natürlich unter Berücksichtigung der Infektionslage und der Maßnahmen“, teilte Bender mit. Es gelte bis dahin, ein Auf und Ab bei den Infektionszahlen zu verhindern.

Bei den Speyerer Katholiken finden öffentliche Gottesdienste derzeit nur im Dom statt. Die Sonntagsmessen um 10.30 Uhr aus der Kirche St. Joseph werden live auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Pax Christi übertragen.

Wie berichtet, setzt auch die protestantische Gedächtniskirchengemeinde öffentliche Gottesdienste bis 7. März aus. In den anderen protestantischen Gemeinden in Speyer finden laut Dekan Markus Jäckle hingegen Präsenzgottesdienste statt. Die Dreifaltigkeitskirche, die auch wochenlang auf öffentliche Feiern verzichtet hatte, startet laut Pfarrerin Christine Gölzer am Sonntag, 11 Uhr.