Nachdem der ehemalige Queidersbacher Pfarrer Patrick Asomugha das Pastoralteam der Speyerer Dompfarrei Pax Christi zum 1. Oktober verlassen hat, herrscht dort eine Vakanz, die voraussichtlich nicht mehr nachbesetzt wird.

Wie Dompfarrer Matthias Bender auf Anfrage mitteilt, besteht das Pastroalteam der Speyerer Dompfarrei Pax Christi bis auf Weiteres aus seiner Person, Kaplan Maximilian Brandt, Pastoralreferent Markus Lamm, Diakon Paul Nowicki und Gemeindereferentin Sigrid Sandmeier. „Wir bräuchten noch einen Kooperator“, sagt Bender über die seit Oktober neue Personalsituation in der Pfarrei, die für rund 16.500 Gläubige zuständig ist. „Wir sind objektiv unterbesetzt.“

Der 65-Jährige geht jedoch nicht davon aus, dass die Stelle in nächster Zeit neu besetzt werde. „Ich bete dafür, dass eine sechste Person zu uns kommt“, sagt Bender. Wie berichtet, war Asomugha im Juni 2020 zur Dompfarrei in Speyer gestoßen, nachdem er in seiner früheren Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war.

Der aus Nigeria stammende Seelsorger hatte die westpfälzische Pfarrei daraufhin auf Inititiave des Bistums Speyer verlassen. Seine neue Stelle in der Dompfarrei war von Anfang an nur vorübergehend geplant. Seit Anfang Oktober kümmert sich Asomugha im gesamten Bistum Speyer um die Christinnen und Christen aus Afrika.