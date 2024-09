Am früheren Pavillon am Bahnhof wird seit Juni gearbeitet. Nach der Entkernung sind dort zwar nur gelegentlich Bauarbeiter zu sehen, die Stadt versichert jedoch auf Anfrage: Die Arbeiten schreiten fort, die Fertigstellung sei weiterhin im ersten Quartal nächsten Jahres geplant.

Der Pavillon wird derzeit als öffentliche Toilette ausgebaut, so die Stadtverwaltung. Handwerker seien im Innenbereich im Einsatz. Sie sind dort nicht permanent an der Arbeit, haben allerdings zum Beispiel schon Hinterwand-Installationen für Toiletten angebracht, wie durch die Türöffnung erkennbar ist. Der einst als Gaststätte genutzte Pavillon steht seit Jahren leer. Dann hat ihn die Stadt von der Bahn erworben, um ihn in die Aufwertung des Bahnhofsumfelds einzubeziehen. Sie will darin Toiletten einrichten, die es derzeit an den Gleisen des Hauptbahnhofs nicht mehr gibt, seit die Bahn ihre Anlage nach Vandalismus-Vorfällen geschlossen hält.

Die Umgestaltungspläne gehen jedoch noch weiter. Die Baumaßnahme an dem Pavillon „ist nur ein kleines Stück des Bahnhofvorplatzes“, wie es Janine Friedmann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, ausdrückt. Die Aufwertung soll im Süden am Parkplatz zum Güterbahnhof hin beginnen und sich im Norden bis zum Beginn des Busbahnhofs erstrecken. Dafür gab es schon viele Ideen und auch eine 2023 vorgelegte Planung, die jedoch teilweise auf Widerspruch gestoßen war. „Im weiteren Verlauf des Jahres 2024 werden Beratungen, beispielsweise hinsichtlich der Taxenstände, stattfinden“, teilt Friedmann dazu mit. Die Taxenstände, heute direkt vor dem Bahnhof, hätten in die Prinz-Luitpold-Straße umziehen sollen, was dort jedoch Sorgen vor allem auf Anwohnerseite geweckt hatte.

Die Stadt hat außerdem schon Beratungen zur Verkehrslenkung in diesem Bereich, zum möglichen Bau eines neuen Fahrradparkhauses sowie zur konkreten Grünplanung angekündigt. Anders als zunächst erhofft, geht sie nicht davon aus, wesentliche Zuschüsse für das auf 1,5 Millionen Euro geschätzte Projekt zu erhalten: Sie will laut Friedmann „eine wahrnehmbare Umsetzung ohne eine große Förderkulisse vollziehen“.