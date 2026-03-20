Am Sonntag ist Landtagswahl. Wer gewinnt und zum Berufspolitiker in Mainz wird, sollte sich seiner Wurzeln in Speyer, Spirkelbach oder Spangdahlem besinnen.

Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale für die rheinland-pfälzische Landtagswahl schließen, ist die vorletzte Etappe bewältigt: Nach der Kommunalwahl 2024, der Bundestagswahl 2025 und eben der Abstimmung über die Besetzung des neuen Landesparlaments folgt am 6. September 2026 noch die Oberbürgermeisterwahl – aber nur in Speyer. Ansonsten stehen erst wieder 2029 reguläre Wahlen im Land von Rhein und Reben an, dann aber gleich zwei kurz nacheinander. Und sofern nichts Unvorhergesehenes geschieht, dürfen oder müssen die Bürger also einige Zeit mit den Gewählten zurechtkommen. Die können dann endlich mal Gesetze machen und öffentliche Belange regeln, ohne ständig im Wahlkampfmodus zu sein.

Apropos Wahlkampf: So richtig zugespitzt war der in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen und Monaten nicht. Das hat sicherlich damit zu tun, dass SPD und CDU als umfragestärkste Parteien selbst damit rechnen, demnächst miteinander über eine Koalition zu verhandeln. In vielen Situationen setzen sie weniger auf offene Konfrontation. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und sein christdemokratischer Herausforderer Gordon Schnieder gehen ordentlich miteinander um. Beide sind Vollblutpolitiker, nette Männer – aber eben auffällig kontrolliert unterwegs, um möglichst wenig anzuecken. In Diskussionsrunden – wie diese Woche dem „Schlossgespräch“ der RHEINPFALZ – präsentieren sie sich entsprechend professionell, gut vorbereitet und kaum angreifbar. 100 Prozent authentisch ist das wahrscheinlich nicht.

Nicht entrückt

Das soll nicht heißen, dass die Landespolitiker entrückt wären. Dafür ist Rheinland-Pfalz zu überschaubar. Gerade die Speyerer hatten auffällig viele Möglichkeiten, Minister und Co. in den vergangenen Wochen live zu erleben. CDU-Mann Schnieder war etwa vorigen Samstag in Speyer, Römerberg und Harthausen. Die örtlichen Wahlkreis-Kandidaten versuchen sowieso, auf möglichst viele Bürgerkontakte zu kommen und Wahlberechtigte von sich zu überzeugen. Sie haben dabei eine interessante Zwischenposition inne, denn sie wollen Landespolitik machen, sind aber oft auch in Kommunalparlamenten vertreten. Sie zeigen sich im Fall des Wahlkreises Speyer bis hin zur Langeweile sattelfest in den Wahlprogrammen ihrer Parteien, lassen aber immer wieder auch ihre persönliche Seite durchschimmern.

Und da sind wir dann auch schon beim Plädoyer für eine Demokratie mit einer gewichtigen kommunalen Ebene. Wo Politik hautnah ist. Wo sie auch mal unperfekt ist. Zum Beispiel im Speyerer Stadtrat. Wenn Michael Wagner, der aktuelle Landtagsabgeordnete aus Speyer und zugleich CDU-Stadtrat, mit Anzug und Krawatte von der einen in die andere Sitzung kommt, dann stellt er schon rein kleidungsmäßig eine Ausnahme dar im Stadtratssitzungssaal. Auch in Mainz kochen alle nur mit Wasser, völlig klar. Aber mir persönlich sind die nicht durchchoreographierten Debatten in Speyer willkommener als so manches Landtagsritual.

Unterhaltung und Erkenntnis

Natürlich gibt es hier wie da Spiegelfechterei. Aber wenn im Speyerer Stadtrat Claus Ableiter von den Freien Wählern alles besser weiß, wenn Jörg Zehfuß von der CDU auf Angriff schaltet und sich Johannes Gottwald von der SPD schützend vor die Oberbürgermeisterin aus seiner Partei wirft, dann hat das oft nicht nur hohen Unterhaltungs-, sondern auch Erkenntniswert. Wenn in der Sitzung live an der Beschlussvorlage „herumgedoktert“ wird und im Idealfall ein Kompromiss entsteht, der mehrheitsfähig ist und Speyer dient, dann ist das doch lobenswert – auch wenn es in den Debatten manchmal schwer ist, den Überblick zu behalten, und einiges ins Leere läuft. Zwar zeichnet sich fast zwei Jahre nach der Stadtratswahl ab, dass oft CDU, FDP, SWG und Freie Wähler sowie SPD, Grüne, UfS und Linke auf der anderen Seite gemeinsame Sache machen, aber es gibt auch viel buntere Konstellationen.

Also: Schön, wenn die Politik so bunt wie das Leben ist. Vielleicht schauen sich die künftigen Landtagsabgeordneten ja etwas auf der kommunalen Ebene ab und besinnen sich der Wurzeln, die sie fast alle als Ehrenamtler in den Gremien der Städte und Gemeinden haben. Umgekehrt kann man vor Ort natürlich auch von den „Großen“ lernen, aber allzu weit muss das aus meiner Sicht gar nicht gehen. Beispiel OB-Wahl 2026: Hoffentlich treten die Stadtchef-Kandidaten für den Urnengang im September – bislang Amtsinhaberin Stefanie Seiler (SPD) und Mike Oehlmann (FDP) – nicht allzu glattgebügelt auf. Wer die beiden kennt, weiß: Dann wären sie auch nicht mehr authentisch. Ich freue mich jedenfalls auf ein spannendes Wahljahr und bekenne als journalistischer Beobachter: Ich tue das lieber in Speyer als in Mainz.