Schnell weg: Gehen oder bleiben?

Dialog am Kiosk: „Geben Sie mir bitte ein Käsebrötchen, aber schnell, ich muss weg!“ Der Mann hinter der Theke behält die Nerven: „Dann nehmen Sie doch das Thunfischbrötchen, das muss auch weg.“ Dem schwachen Witz soll hier keinerlei Symbolkraft zukommen. Ich will mir im neuen Jahr zum Beispiel für bestimmte Dinge mehr Zeit nehmen, nicht immer so schnell weg sein (müssen). Das Prinzip kann man allerdings auch umdrehen – denn nicht selten gibt es Termine, die alles anderes als „Qualitätszeit“ darstellen. Also schnell weg? Es kommt darauf an – wie bei vielem im Leben. An meiner Kirchenmitgliedschaft halte ich zum Beispiel fest und mache mir so meine Gedanken über die Rekord-Austrittszahlen, die die Stadt Speyer in dieser Woche für das vorige Jahr vermeldet hat: Zuvor hatte es binnen zwölf Monaten noch nie mehr als 500 Austritte bei Katholiken und Protestanten zusammengenommen gegeben, diesmal waren es sogar 623. Der zeitliche Zusammenhang mit Berichten über Missbrauchsskandale legt nahe: Die Gründe für den Abschied liegen längst nicht nur im Steuersparen. Daraus lernen müssen nun die Kirchen: Es hilft kein Schulterzucken, es helfen nur Reformen.

Baustelle bleibt: Reden oder ruhen?

Schnell weg? Bei vielen Baustellen, die den Verkehr aufhalten, wäre man froh, wenn dieses Prinzip an oberster Stelle stünde. Allzu häufig gelingt das nicht. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür liefert momentan der Bahnübergang Mühlturmstraße. Er hätte eigentlich im Juli 2022 mal eben schnell digitalisiert werden sollen – und ist im Januar 2023 immer noch dicht. Jetzt könnte es März werden, teilt die Bahn dazu auf Anfrage mit. Aktiv kommuniziert und die Verzögerungen begründet hat sie in all den Monaten nicht – frei nach dem Motto: Sollen sie doch gucken, die Speyerer, wie sie von A nach B kommen! Es ist einiges schief gelaufen auf der Baustelle, ist nun zu hören. Ehrenrührig muss das nicht sein, wenn man es erklärt und so bestenfalls Verständnis weckt. Laut Bahn ist eine komplette Neuplanung des Übergangs nötig. Ein Beteiligter verweist auf umfangreiche Prüfungen, die heutzutage Zeit erfordern: „Früher hat man gesagt, betonieren wir ein Eisen mehr rein, dann hält es. Heute wollen alle zuerst mindestens drei, vier Unterschriften.“

Stadt sanktioniert: Zahlen oder kürzen?

Gar nicht erst auflaufen statt schnell weg? So haben es in den vergangenen Monaten einige Stadträte gehalten, weshalb die Verwaltung nun Änderungsbedarf sieht. Sie plant eine Änderung in der städtischen Hauptsatzung, nach der Entschädigungen gekürzt werden könnten, wenn Ratsmitglieder unentschuldigt fehlen. Es habe in der laufenden Legislaturperiode entsprechende Fälle gegeben, in denen von den „gewohnten Gepflogenheiten“ abgewichen worden sei, heißt es im Vorschlag. Beobachter der Gremienarbeit vermuten: Es ist eine „Lex AfD“. Der 2019 gewählten vierköpfigen Fraktion waren schnell zwei Mitglieder abhandengekommen. Ein Nachrücker nahm an ein paar Sitzungen teil und ward dann nicht mehr gesehen. Im Jahr 2022 hat er laut Stadt sein Mandat niedergelegt, aber bis heute gab es offenbar nur Ablehnungen potenzieller Nachfolger und kein neues Ratsmitglied. Nur Fraktionschef Benjamin Haupt und Bundestagsmitglied Nicole Höchst halten die Fraktionsarbeit aufrecht, auch wenn sie in der Zeit der Digitalsitzungen in der Pandemie selbst auffällig oft fehlten. Schnell weg aus dem Rat? Wer für ein politisches Amt kandidiert und dann sogar gewählt wird, sollte auch den Willen haben zu bleiben.

Empfang kommt: Steifer oder lockerer?

Weg von der städtischen Veranstaltungsliste ist der Neujahrsempfang: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat ihn gestrichen und durch einen neuen Bürgerschaftsempfang ersetzt, der im Frühsommer stattfinden und so attraktiv sein soll, dass die Bürger gar nicht mehr wegwollen. „Offener, familienfreundlicher, lockerer“, verspricht die Stadtverwaltung. Eine Art Ersatz für den Neujahrsempfang ist im Übrigen auch der zweiseitige Neujahrsbrief der Oberbürgermeisterin, den die städtischen Postzustellerinnen jetzt in alle Haushalte gebracht haben. Es gebe darauf eine gute Resonanz, teilt die Stadt auf Anfrage mit. OB Seiler stellt im aktuellen Schreiben kurz wichtige Projekte vor und lässt dann einen Appell gegen die Schnell-weg-Mentalität folgen: „Wir werden weiter für unsere Stadt arbeiten und füreinander einstehen.“

Irmel radelt: Geblitzt oder nicht?

Die schnelle Steffi aus dem Rathaus hat eine flinke Kollegin: Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann, genannt Irmel. Sie ist als Verkehrsdezernentin damit betraut, die städtische Übernahme der Tempoüberwachung vom Land zu managen. Als sie diese Woche im Ausschuss Eckdaten des Projekts vorstellte, war sie noch ein wenig außer Atem – und zeigte wieder einmal, dass es im Idealfall schon gelingen kann, das richtige Verhältnis von Be- und Entschleunigung zu finden: „Ich bin jetzt ganz schnell mit dem Radl hierher geradelt, habe aber die Geschwindigkeit nicht überschritten.“