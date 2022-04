Besucheransturm: Und wie sie kamen

Man soll nicht zu Hause bleiben! So wurde es früher staunend kommentiert, wenn man etwas erlebte. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und auf einmal hieß es: zu Hause bleiben statt ausgehen. Manche haben sich daran gewöhnt, andere sehnen sich nach jeder Chance rauszukommen. Zwar sind die Infektionswerte immer noch hoch, aber zum Glück gibt es wieder den Mut, Großveranstaltungen auszurichten. Bei einem Volksfest wie der Speyerer Frühjahrsmesse wurde nach zweijähriger Pause ganz genau hingeschaut: Kommen sie, die Leute? Und wie sie kamen! Den Schaustellern zufolge war die Resonanz so gut wie nie. Jede Wette: Auch der verkaufsoffene Sonntag voriges Wochenende hätte gut funktioniert – wenn, ja wenn es nicht geregnet hätte in Speyer. So blieb der Zuspruch eher schwach. Die Erkenntnis daraus: Corona ist nicht an allem schuld.

Blockwart: Einer überlebt alle

Wer nicht zu Hause bleibt, der kann was erleben. Nach den Lockerungen im Infektionsschutz hat es die Stadt Speyer diese Woche gewagt, mit einer öffentlichen Fahrradtour den Abschluss des 14-jährigen Projekts „Soziale Stadt Speyer-West“ zu begehen. Man traf sich am Berliner Platz und radelte unter anderem zur Spielfläche in der Josef-Schmitt-Straße – eine von vielen mit Fördergeldern neugestalteten Flächen. Dass dort ein Anlieger die radelnden Politiker äußerst ausdauernd dafür kritisierte, mit der Aufwertung auch abendliche Cannabis-Raucher angelockt zu haben, war eines der Erlebnisse auf der Tour. Für Lacher sorgten Oliver Hanneder, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo, die sich im Stadtumbau stark engagiert hat, und Sven Fries vom begleitenden Beratungsbüro. Hanneder meinte zunächst, die Zucht und Ordnung, die rund um die Quartiersmensa Q+H herrsche, mit seinem eigenen Wohnsitz in direkter Nachbarschaft erklären zu können: „Mein zweiter Name ist Blockwart“, sagte er und zwinkerte schon vorab. Bei Fries löste sich die Irritation erst nachträglich auf, nachdem er etwas ungelenk seine lange Projektbeteiligung umschrieben hatte: „Ich habe drei Oberbürgermeister überlebt: Schineller, Eger und Seiler.“ Nun, zum Glück leben noch alle Drei – und die anwesende Amtsinhaberin zeigte sich letztlich doch amüsiert.

Beförderung: So kommt man heim

Noch so ein Thema für Unternehmungslustige: Es wird demnächst ein vergünstigtes Nacht-Taxi für Frauen und Mädchen in Speyer geben. Der Stadtrat ist mit großer Mehrheit dafür. Es geht darum, das subjektive Sicherheitsempfinden des weiblichen Geschlechts zu erhöhen. Neben viel Lob gab’s ein bisschen Kritik von der AfD und – viel sachlicher vorgetragen – von der SWG. Warum dürfen Jungs nicht mitfahren, so der Tenor. Wählergruppen-Sprecherin Sarah Mang-Schäfer zeichnete das Bild des 15-jährigen Hänflings, den man nachts nicht allein vom „Fifties“-Jugendzentrum bei der Iggelheimer Straße in die Stadt zurückradeln lassen könne. Die Stadtspitze konnte das nicht von der Hand weisen und denkt nun über Ergänzungen wie eine Art Jugendtaxi nach. Was rauskommt, ist offen. Eine Botschaft ist aber klar: Niemand, der in Speyer ausgeht, soll auf dem Nachhauseweg Angst haben müssen.

Bruchstellen: Ein Genosse geht

Quasi dauerhaft unterwegs sind viele Politiker – vor allem, wenn es um Wahlkampf geht. Sie kleben Plakate, verteilen Kugelschreiber, führen Bürgergespräche. Noah Claus (22, SPD) war einer, der sich dabei in Speyer mit besonderem Fleiß ausgezeichnet hatte. Er hatte es zum Vorsitzenden der Jusos und auch schon zum Ortsvereinschef in West geschafft. Deshalb hat es schon für ein bisschen Aufsehen gesorgt, dass er jetzt aus der Partei ausgetreten ist. Er hält sich zu den Gründen bedeckt und schwärmt davon, dass er den aktivsten Ortsverein in Speyer geführt habe. Der Austritt zeigt aber, dass in der zuletzt erfolgsverwöhnten Speyerer SPD nicht alles stimmt. Es dringen weniger interne Querelen an die Öffentlichkeit als früher, aber es gibt doch Bruchstellen. Der Ortsverband Nord ist auf Selbstfindung nach Abschied mehrerer Vorstandsmitglieder. Mit OB Stefanie Seiler und Stadtrat Friedel Hinderberger sind sich zwei prominente Rote nicht mehr grün. Und jetzt noch Noah Claus, der das Parteihaus verlässt …

Beschluss: Die Sitzung verlassen

Ist noch Corona oder nicht mehr? Die Schutzauflagen sind weitgehend weg, die Infektionen nach den Osterurlauben wieder gestiegen. Kann man also so und so sehen. Das sicherste Hoffnungszeichen, dass es vielleicht doch (bald) vorbei ist, sendet die Stadtverwaltung Speyer. Sie hat in digitalen Pressekonferenzen erst jede, dann alle zwei Wochen kompetent über die aktuelle Pandemie-Lage in ihrer Gemarkung informiert. Für diese Woche teilte sie mit: „Vorerst zum letzten Mal findet ein Termin dieser Art statt, welcher der Information speziell über die Corona-Lage dient.“ Die Videokonferenz darf also beendet werden: Covid hat die Sitzung verlassen.

Beschreibung: Er hat die Ruß

Was macht eigentlich Pinocchio, wenn er erkältet ist? Er geht zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt. Haha. Wer den Schaden hat, braucht traditionell für den Spott nicht zu sorgen. Und so informierte ein Speyerer diese Woche über die Corona-Infektion seines Sohnes pragmatisch-pfälzisch: „Der hot jetzt ach die Ruß.“ Dieser von einer Tierkrankheit, bei der sich Schweine grau verfärben, ausgehende Begriff, ist im Pfälzischen zum Synonym für eine schwere Erkältung geworden. Ob er zur Umschreibung von Covid taugt, sei dahingestellt. Er erinnert aber an andere Dialekt-Diagnosen: Man kann auch die Kränk, die Freck, de Dalles oder de Gääßegichter haben. Am besten bleibt man aber gesund!