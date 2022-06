Terminhatz: Pause für (fast) alle

Diese Woche war Sommeranfang. Teilweise hat man das an den Temperaturen gemerkt. Der Start der „Sommerpause“ ist aber etwas anderes. Im Fußball zum Beispiel ist diese schon wieder fast vorbei, weil sich die Profis beeilen müssen, um vor der umstrittenen Fußball-WM in Katar ihre Hinrunde absolviert zu haben. In Speyers Stadtpolitik, wo diese per öffentlichem Aufruf Christbaum-Spender für den Advent gesucht wurden, steht die große Pause dagegen noch aus: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) pflegt, ihre gerade anstehenden Aufgaben in „vor der Sommerpause“ und „nach der Sommerpause“ zu strukturieren. Maßstab dafür sind vorrangig die Sommerferien in Rheinland-Pfalz, und diese beginnen 2022 sehr spät. Also: Vier Wochen haben Sie noch, um das zu erledigen, was vor der Sommerpause unbedingt fertig sein muss. Steuererklärung, Gartenarbeit, Aktenstapel – reicht die Zeit dafür? Vielleicht kann man ja von den Schulen lernen, die derzeit Tests, Zeugniskonferenzen, Studienfahrten und Bundesjugendspiele in die letzten Unterrichtswochen packen. Oder von dem Firmenchef, der alles delegiert. Als er seine Sekretärin fragte, was diese Woche in seinem Terminkalender steht, soll diese vorgelesen haben: „Montag, Dienstag, Mittwoch …“

Terminangst: Mehr Zeit für Tests

Ein Termin, der derzeit Pandemie-Bekämpfern im Nacken sitzt, ist Donnerstag, der 30. Juni. Dann läuft die Garantie dafür aus, dass der Bund die Bürgertests an öffentlichen Corona-Teststellen bezahlt. Es verwundert, dass die Betreiber wenige Tage zuvor noch in Unklarheit gelassen werden. Es war schon lange höchste Zeit: Warum war keine frühere Entscheidung möglich, wo doch wieder mal absehbar ist, dass die Infektionszahlen wieder zum Problem werden? Die Maske schützt vor Ansteckung, aber auch Tests auf breiter Front helfen, um unerkannte Krankheitsüberträger zu erkennen. Prognose: In wenigen Monaten werden viele der Teststationen, die jetzt abgebaut werden, wieder in Betrieb genommen. Die Stadt Speyer wird davon profitieren, dass sie in dieser Hinsicht über eine extrem gute Infrastruktur verfügt, weil auch viele Hilfsorganisationen am Start sind – mit ehrenamtlicher und mit städtischer Hilfe. Über den genauen Wiedereröffnungstermin kann man natürlich nur mutmaßen. Und viel mehr herbeigesehnt wird freilich ein anderer Stichtag: der an dem es endlich vorbei ist mit dieser Pandemie.

Gedenktermin: Blick für Heilige

Was feiert Speyer am 4. Mai? Es ist der wenig bekannte Festtag des Guido von Pomposa, eines in der katholischen Kirche verehrten Heiligen, dessen Reliquien teilweise in Speyer aufbewahrt werden. Manche bezeichnen ihn als zweiten Stadtpatron neben Maria. Es gibt sogar einen Freundeskreis Speyer-Pomposa, der sich um den Austausch mit Guidos italienischem Herkunftsort bemüht. Bemühte, muss man sagen, denn er löst sich mangels jüngeren Aktiven auf. Als dies einer der Mitstreiter in dieser Woche verkündete, wagte er den bitteren Ausblick, dass das Guido-Gedenken in Speyer weiter in der Versenkung verschwinden werde. „Die lokalen Heiligen kommen hier etwas zu kurz“, sagt er. Und fügt die Anekdote an, die von einem prominenten Dom-Besucher in früheren Jahrhunderten berichtet wird. Der habe sich über die Nüchternheit der Kathedrale gewundert und gefragt, wo die Statuen von all den Märtyrern seien, die es etwa in Trier dutzendfach gebe. Der Hüter des Heiligtums habe nur den Kopf geschüttelt und freundlich-verbindlich geantwortet: „Wir haben unsere frommen Leute leben lassen.“

Öffnungstermin: Hilfe für Badegäste

In manchen Orten sind die Termine für den Freibad-Besuch schon eingeschränkt worden. Das vermelden die Stadtwerke als Betreiber des Speyerer Bademaxx – und betonen zugleich, dass das in der Domstadt nicht nötig ist. Noch nicht, denn Personalknappheit als Krisensymptom zeichne sich am Horizont ab. Das kommunale Unternehmen hat schon eine öffentliche Helfersuche gestartet. Von Problemen, die Aufsichtsdienste zu besetzen, berichtet auch die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft, die wertvolle Dienste für die Sicherheit im Binsfeld leistet. Das alles sollten die Wasserratten des Wochenendes im Blick haben. Denn so schön das Vergnügen im kühlen Nass ist – es kann leider auch lebensgefährlich sein ...

Aktionstermin: Kilometer fürs Klima

Vorige Woche hat mein Kollege Stefan Heimerl in dieser Kolumne von den bescheidenen Anfängen der Lokalredaktion mit ihrem Stadtradel-Team „Die rasenden RHEINPFALZ-Reporter“ berichtet. Zwei der drei Aktionswochen sind nun vorbei, der 1. Juli als Abschlusstermin, bis zu dem gefahrene Kilometer zählen, naht. Ich kann leider den Zwischenbericht des Kollegen von damals nicht umschreiben, dass dieses Team eher unter ferner liefen mitfahre. Aber wir bemühen uns redlich. Ich habe zuletzt an einem (heißen) Tag die Strecken Neustadt-Speyer sowie Speyer-Böhl zurückgelegt. Ganz journalistisch habe ich natürlich auch darauf geachtet, wo auf diesen Verbindungen die Fallen für Fahrradfahrer sind. Und siehe da: Es ist ganz gut gerollt, es ist kein Skandalbericht fällig. Wenn das größte Problem auf den fast 40 Kilometern die zwei kurzen Abschnitte sind, in denen Wurzeln die Radwege zwischen Wald und Straße holprig machen, dann darf man auch mal sagen, dass das okay ist. Also: In die Pedale treten macht (meist) Spaß. Und auf die Stadtradel-Fristen muss sich dabei definitiv keiner beschränken …