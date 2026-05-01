Wird der „Bau-Turbo“ in Speyer zünden und endlich den Wohnungsmangel beseitigen? Zweifel daran sind angebracht.

Was nicht passt, wird passend gemacht. Nach diesem Motto wird angeblich auf so mancher Baustelle vorgegangen. Wie es in den Pi-mal-Daumen-Fällen mit der Gewährleistung aussieht, steht auf einem anderem Blatt. Was das Bauamt dazu sagt, sowieso. Das Baurecht gilt in Deutschland als besonders komplexe Materie – wahrscheinlich aus gutem Grund. Der öffentliche Raum ist wertvoll, baulicher Wildwuchs könnte viel kaputtmachen. Aber: Die Hürden sind teilweise so hoch, dass sie an vielen Stellen den dringend erforderlichen Wohnungsbau unmöglich machen oder das Verfahren so langwierig, dass Investoren abspringen. Und Menschen das passende Dach über dem Kopf suchen und suchen.

Genau da kommt der „Bau-Turbo“ ins Spiel. „Gemeinsam schneller zu mehr Wohnraum“, wirbt das Bundesbauministerium für das im Oktober 2025 in Kraft getretene Gesetz. Grundidee: Nun können Wohnbau-Projekte genehmigt werden, für die zuvor Bebauungsplanänderungen oder die Neuaufstellung von Bebauungsplänen notwendig gewesen wären. Klingt gut, weil damit etwas gegen den vielerorts vorherrschenden Mangel an günstigem Wohnraum getan werden soll. Dass gerade Bebauungsplanänderungen meist ziemlich lange dauern, ist zurecht als Hemmschuh und Kostentreiber identifiziert worden.

Nicht richtig kraftvoll

Wird etwa Deutschland, das Land der Büroklammern und Aktenordner, auf einmal unbürokratisch? Natürlich nicht. Viele Regeln im Baugesetzbuch gelten fort. Und dann ist ja noch die kommunale Planungshoheit, die das Ganze nochmals einschränken kann. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) lässt sich so zitieren: „Jetzt kommt es auf die Stadträte, Baudezernentinnen und kommunalen Verantwortungsträger an. Sie können den Bau-Turbo anwenden und bauen, dort wo es geht. Sie können nachverdichten, aufstocken, erweitern und umnutzen.“ Wer die Speyerer Vorlage dazu liest, kann aber den Eindruck gewinnen: Richtig kraftvoll will die Domstadt die Chance nicht nutzen.

Kommende Woche ist der Bau-Turbo zum zweiten Mal Thema im Bauausschuss, im Juni könnte dann der Stadtrat entscheiden – womit, nebenbei gesagt, schon mal fast ein Dreivierteljahr von den fünf Jahren, in denen die Sonderregelung gelten soll, allein fürs Verfahren verstrichen wäre. Auf acht Seiten sind nun im städtischen Entwurf für die Gremien auffällig viele Punkte formuliert, in denen der Bau-Turbo nicht greifen kann. Jeder einzelne davon hat sicherlich seine Berechtigung. Dennoch ist es zu bedauern, dass nun jede einzelne Kommune das Rad teilweise zurückdrehen und als Bedenkenträger fungieren kann.

Also, in der Domstadt soll vorab unter anderem schon mal Folgendes festgelegt werden: Der Bau-Turbo kann nicht in Außenbereichen greifen, er lässt Gewerbe- und Industriegebiete außen vor, er darf auch nicht bei „an diese Gebiete heranrückender Wohnbebauung“ gelten, und er darf die Nutzungsmischung im jeweiligen Quartier nicht gefährden. Im Geltungsbereich der Altstadtsatzung und des Stadtdenkmals geht ebenfalls nichts und wo die Bebauungspläne höchstens sieben Jahre alt sind schon gar nicht. Außerdem müssen städtische Regelungen wie Sozialquote, Zweckentfremdungssatzung, Wohnungsmarktkonzept, Freiraumentwicklungskonzept und Flächenprogramm Wohnen berücksichtigt werden. Und ab drei Wohneinheiten redet der Bauausschuss mit. Klar doch.

Weniger versprechen

Vielleicht findet sich am Ende doch das eine oder andere Projekt, bei dem der Turbo zünden kann. Wünschenswert wäre es, der große Wurf wird es aber wohl nicht werden. Das könne es auch gar nicht, legt die Stadtverwaltung in ihren Erläuterungen nahe, wenn sie auf den begrenzten Platz verweist, wenn sie Erfordernisse der Klimaanpassung nennt und wenn sie an den sozialen Frieden erinnert. Auch das ist alles verständlich, zumal vor dem Hintergrund, dass es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder verhinderte und echte Bauherren in Speyer gab, die allzu einseitig ihr eigenes Wohl im Blick hatten.

Dennoch: Die Außenwirkung ist suboptimal, wenn eine geplante Vereinfachung schon vorab durch allerlei Bedenken und Einschränkungen abgeschwächt wird. Warum schaffen es Bund, Land und Kommunen nicht, gemeinsam einen echten Turbo zu zünden? Warum werden öffentlich Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden können? Diese Fragen stellen sich in Speyer nicht exklusiv, und sie können in größerem Zusammenhang gesehen werden: Sie stehen zum Beispiel auch hinter der aktuellen Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, wenn die beteiligten Parteien mal wieder vollmundige Versprechungen machen, die sie in einer komplizierten Welt letztlich nicht einlösen können. Lösungsansätze gäbe es trotzdem: Entweder weniger versprechen oder auch mal akzeptieren, wenn nicht alles perfekt geregelt ist. Was nicht passt, wird passend gemacht? Sei schlau, und lern’ vom Bau!