Patrick Schmitt ist seit 1. Mai neuer Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerztherapie im Sankt-Vincentius-Krankenhaus. Der aus dem Schwarzwald stammende Schmitt lebt seit mehr als zehn Jahren in der Pfalz. Sein neuer Tätigkeitsbereich liegt im neu eröffneten Bettenhaus. Die Station 1 bietet bis zu 30 Plätze für Patienten mit Schmerzen des Stütz- und Bewegungsapparates.

Schmitt (57) ist Facharzt für Orthopädie und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der konservativen Orthopädie und Schmerztherapie. Er war viele Jahre im Deutschen Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie in Bad Wildungen und in der Rheumaorthopädie in der Diakonie in Bad Kreuznach tätig. Zuletzt arbeitete Schmitt als leitender Oberarzt in der Abteilung für konservative Orthopädie und Schmerztherapie im Klinikum Landau-SÜW in Bad Bergzabern.

Top-Qualifikation: Spezialist für Bäderkunde

Schmitt verfügt über zahlreiche Zusatzqualifikationen, wie Spezielle Schmerztherapie, Chirotherapie, Physikalische Therapie und Balneologie (Bäderkunde). Letztere wird laut der Mitteilung den Patienten von großem Nutzen sein, denn das Sankt-Vincentius-Krankenhaus ist eines von wenigen im Land, das noch über ein eigenes Bad verfügt. Seinen Schwerpunkt sieht Schmitt in seinem ganzheitlichen Konzept, das an die traditionelle chinesische Medizin angelehnt ist. Aus chinesischer Sicht ist eine Stärkung der Lebensenergie durch Atemtherapie und spezieller Ernährung möglich, was in der Behandlung von Schmerzpatienten einfließt.