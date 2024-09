Patrick Pflug ist neuer Trainer der Fußball-Verbandsliga-A-Junioren von JFV Ganerb. Das hat Vereinsvorsitzender Jürgen Hook unserer Zeitung mitgeteilt. Pflug folgt auf den zurückgetretenen Goran Ratkovic, der die Konsequenz aus den ausbleibenden sportlichen Ergebnissen gezogen habe.

Pflugs Stationen

Hook, der sich von der Entscheidung überrascht zeigte: „Es musste ein neuer Impuls her, um unsere U19 wieder in die Spur zu bringen. Die Jungs brauchen nun einen Neuanfang.“ Kurzfristig habe sich die Gelegenheit geboten, Pflug vom FC Speyer 09 zu verpflichten: „Er war auch schnell angetan von den guten Gesprächen mit der Vorstandschaft und sagte uns zu, nachdem er mit Speyer alles geklärt hatte“, erklärte der Vorsitzende.

Zuvor wirkte Pflug zwei Jahre als Coach beim ASV Harthausen (A-Klasse), habe bewiesen, mit jungen Spielern erfolgreich zu arbeiten. Michael Deuschel sowie das aktuelle Co- Trainerteam leisten Unterstützung. „Wir sind guter Dinge, dass es uns gelingt, mit dem aktuellen Trainerteam wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, so Hook.