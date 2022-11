In einer Veranstaltung des Dombauvereins sprach der bekannte Benediktinerpater Anselm Grün in der voll besetzten Kathedrale über die Schönheit des Doms und seine spirituelle Dimension.

Schon 2020 zum 25-jährigen Bestehen des Dombauvereins war der Abend im Dom zu Speyer geplant gewesen, nun konnte er nachgeholt werden – in der voll besetzten Kathedrale. Es war eine würdige Festveranstaltung in dem harmonischen Dreiklang von Raum, Wort und Klang.

Der bekannte Benediktinerpater aus Münsterschwarzach, dessen Bücher Millionenauflagen erreichen und in viele Sprachen übersetzt werden, bezog seine Gedanken zu diesem Anlass sehr konkret auf den Speyerer Dom – und auch das in einem Dreiklang, unter den drei Themen „Gebauter Glaube“, „Die Schönheit als Ort der Gotteserfahrung“ und „Ut omnes unum sint“ (Dass alle eins seien).

Predigt der Steine

Es war mithin eine Domerfahrung besonderer Art, die selbst den mit dem Bauwerk eng vertrauten Menschen noch neue Zugänge und Gedanken vermittelt haben dürfte. Pater Anselm griff dabei nicht nur architektonische und theologische Gedanken auf, sondern in gleicher Weise philosophische und ästhetische, auch psychologische. Gerade diese Offenheit in seinen an Zitaten aus der überlieferten Geistes- und Kulturgeschichte reichen Überlegungen machte seinen Zugang zum Dom an diesem Abend so fesselnd und anregend. Die von ihm entfalteten Gedankengebäude konnten sehr spirituell und tiefsinnig, aber auch sehr konkret und plastisch sein.

In der ersten Abteilung stellte der Pater den Dom als „gebauten Glauben“, aber auch als „gebaute Hoffnung“ vor – und verwies dabei auf Absichten der salischen Erbauer, die weit über eine vordergründige Funktion als Sinnbild weltlicher Macht im Reich hinausgingen. Pater Anselm Grün sprach denn auch von der „Predigt der Steine“ – und erklärte die Anlage mit sieben Gewölben (die Vierung inbegriffen) als Abbild der Schöpfungstage und die Apsis als „achtes Gewölbe“ als Vergegenwärtigung der Auferstehung und Ewigkeit.

Er betonte aber auch die Geborgenheit, die der Dom mit seinen runden Bögen biete – und sprach von einem so zum Ausdruck kommenden mütterlichen Gottesbild.

„In Schönheit wohnen“

In der zweiten Abteilung, der gleichsam ästhetischen, nannte Anselm Grün Gott das „Urschöne“ und den Urgrund aller Schönheit. Und er verwies auf die Christus-Erfahrung hinter dem Erleben der Schönheit des Doms als Bauwerk.

Doch es ging ihm hier nicht nur um das Schauen, das Erfahren des Schönen, sondern um ein „In Schönheit wohnen“, das dann eben auch auf das eigene Ich bezogen ist. Durch das Schöne mit sich in Berührung kommen: das war sein spiritueller Aufruf.

In der letzten Abteilung, getragen von der Inschrift über dem Domportal, ging er dann gleichsam noch einen Schritt weiter und sprach von der Erfahrung eines tiefen Eins-Seins mit allem und mit sich. In der Tiefe sind wir alle eins, dieses Wissen gelte es zu erspüren und im Leben fruchtbar werden zu lassen.

Gebärde der Umarmung

Er deutete auf das Triumphkreuz im Chor und verwies auf die Gebärde der Umarmung im Bild des leidenden Messias am Kreuz. Diesen Gedanken führte Pater Anselm Grün bei dem abschließenden Segen fort, bei dem er einen 1600 Jahre alten Segensspruch aufgriff.

Domorganist Markus Eichenlaub bestritt den musikalischen Teil und ging, wie es Gottfried Jung, der Vorsitzende des Dombauvereins ausdrückt, einen „sensiblen und überaus gelungenen musikalischen Dialog mit den Gedanken von Pater Anselm“ ein. Eichenlaub spielte das Allegro aus der zweiten Orgelsonate op. 20 von Louis Vierne, das Cantabile von César Franck (16 Tage vor dessen 200. Geburtstag), das Choralvorspiel „Dies sind die heil’gen zehn Gebot“ BWV 678 von Bach und das Te Deum op. 59 Nr. 12 von Max Reger.