Am 28. März ist Psalmsonntag. In den katholischen Gottesdiensten wird da traditionsgemäß die Passion nach dem Evangelisten Matthäus gelesen oder gesungen. Schon zu zweiten Mal kann es in dieser Passionszeit keine Konzerte mit Bachs Vertonung geben. Immerhin eine Arie sang Andreas Scholl am 20. Februar live im Dom. Und seit dem Palmsonntag ist auf dem YouTube-Kanal der Dommusik auch der Schlusschor in einer Orgelfassung von Charles-Marie Widor online (man beachte der von Widor hinzukomponierte Nachspiel). An der großen Domorgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Domkantor Joachim Weller hat das Video produziert. Der Links ist https://www.youtube.com/watch?v=Di3k1MQxBLA.

Übrigens: Am 29. März 1991 war Karfreitag. An diesem Tag, der sich also zum 30. Mal jährt, wurde im Südwest Fernsehen der Film „Es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk“ zur Johannes-Passion von Bach erstausgestrahlt, den Hugo Niebeling vor allem im Dom zu Speyer gedreht hat.