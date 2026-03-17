Nach Cantate Domino mit John Stainers „The Crucifixion“ gibt es im Dom zu Speyer am Samstag „Membra Jesu Nostri“ von Dieterich Buxtehude.

Eine Woche nach den beiden Aufführungen der Johannes-Passion von Bach mit dem KathedralJugendChor der Speyerer Dommusik hatte nun der Domchor seinen Auftritt bei einer anderen Passionsmusik: „The Crucifixion“ von John Stainer, einem englischen Werk aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Sebastian Hübner (Tenor) Foto: Klaus Landry

Am Samstag, 21. März, um 18 Uhr gibt es im Dom dann mit der Capella Spirensis und L’arpa festante unter Domkapellmeister Markus Melchori bei Dieterich Buxtehudes „Membra Jesu Nostri“ nochmals eine andere Art von Passionsmusik, nämlich eine rein meditative und betrachtende über die Gliedmaßen Jesu. Am 28. März um 19.30 Uhr folgt im Dom mit der Markus-Passion, die lange Reinhard Keiser zugeschrieben wurde, wieder eine oratorische Passion.

Stainers „Crucifixion“ steht zwischen oratorischer Passion und reiner Betrachtung. Es gibt Bibelzitate, aber auch viel freie Texte und mehrstrophige anglikanische Kirchenlieder. Das gut einstündige Werk ist auch eine Art Betrachtung über die Sieben letzten Worte Jesu am Kreuz, wobei die Jesusworte (wie ehedem schon in Renaissance) zum Teil mehrstimmig gesetzt sind.

Matthias Horn, Bariton Foto: Klaus Landry

Das Werk von Sir John Stainer wird nicht nur in England viel gespielt, in Speyer erklang es im Dom vor sechs Jahren in einem der letzten Konzerte vor dem ersten Corona-Lockdown.

Auch diesmal stand Domkantor Joachim Weller am Pult des Domchores. Die beiden Vokalsolisten, die ihre Funktion wechseln und nicht auf die Rollen als Evangelist und Jesus festgelegt sind, waren diesmal Sebastian Hübner, Tenor, und Matthias Horn, Bariton. Beide sind Stammgäste im Dom und sangen auch jetzt wieder sehr sicher und überzeugend ihre Partien. Der Domchor bewährte sich mit erlesenem Klang unter der souveränen Leitung von Joachim Weller. Den Orgelpart gestaltet Domorganist Markus Eichenlaub sehr farbenreich im Klang und einfühlsam im Ton.

Matthias Horn (rechts) und Sebastian Hübner. Foto: Klaus Landry

Stainers „The Crucifixion“ ist nicht ohne Spannung und Ausdruck, aber in der Tendenz doch eher nachdenklich, eben meditativ. Und genau diesen Grundzug machte die Wiedergabe im Dom sehr schön deutlich. Sie war eine Einladung, sich auf die Reflexionen des Werks über die Passion einzulassen und in die innigen Gebete in den Liedern einzustimmen.

Der Domchor Foto: Klaus Landry

Dass das Werk über Karfreitag hinausschaut, belegt die Grundtonart, in der das Stück auch hymnisch und mit einem hoffnungsvollen Amen schließt. Das ist E-Dur, die lichte Erlösungstonart, in der – um in England zu bleiben – zum Beispiel Händel die Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ aus dem „Messias“ komponiert hat.

Der Domchor Foto: Klaus Landry

Wie gesagt, es gibt in John Stainers Werk auch biblischen Bericht von der Passion. Bei „Membra Jesu Nostri“ von Dieterich Buxtehude gibt es auch Bibelzitate, aber meist solche aus dem Alten Testament, die auf Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht Jesu hinweisen, über die meditiert wird. Das Werk von 1680 besteht aus sieben Kantaten. Es liegt in einer autographen Handschrift vor, allerdings nicht in Noten, sondern in einer Tabulatur, also mit Griffzeichen und Tonbuchstaben. Der freie Text zu „Membra Jesu Nostri“ stammt aus dem Mittelalter, aber wohl nicht – wie lange gedacht – von Bernhard von Clairvaux, sondern von Arnulf von Löwen. Der Text zum Antlitz ist dabei in deutscher Übersetzung bestens bekannt, denn Paul Gerhardt hat ihn in „O Haupt voll Blut und Wunden“ übersetzt. 2026 ist Paul-Gerhardt-Jahr zu dessen 350. Todestag.

Der Domchor Foto: Klaus Landry

Buxtehudes Werk, mittlerweile regelrecht zu einem Alte-Musik-Hit geworden, gehört zu dessen bedeutendsten Kompositionen und ist auch nach fast 350 Jahren von bewegender Wirkung. Es ist von einer mystischen Tiefe und zugleich Süße und Innigkeit, die ihresgleichen suchen.

Cantate Domino im Dom Foto: Klaus Landry

Buxtehude war ein Musikstar seiner Zeit, eines der großen Genies der abendländischen Musikgeschichte. Er erregte Aufsehen durch die Originalität seiner Orgelimprovisationen und die Freiheit in der Erfindung seiner Werke. Wie kaum ein zweiter Meister seiner Zeit huldigte er dem sogenannten „Stylus phantasticus“. Und er war in Fortführung der von seinem Vorgänger Franz Tunder im Amt des Organisten an der Lübecker Marienkirche begründeten Reihe der „Geistlichen Abendmusiken“ einer der Ahnherren des öffentlichen Konzerts. 39 Jahre lang war er an diesem Gotteshaus als Organist tätig.

Cantate Domino im Dom Foto: Klaus Landry

Johann Sebastian Bach ging 1705 auf „Pilgerreise“ zu Buxtehude per pedes von Thüringen nach Lübeck, wo der mehrere Monate blieb. Stelle und Amt beließ er dem Kollegen aber gern, war doch – so die Mär – dieses „Erbe“ nur durch die Heirat einer Buxtehude-Tochter möglich.

Cantate Domino im Dom Foto: Klaus Landry

Info

Karten für das Konzert am 21. März im Dom gibt es in der Dom-Info, der Tourist-Info und unter rheinpfalz.de/ticket

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