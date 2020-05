Klug gehandelt: Eine Passantin, die mit ihrem Hund spazieren war, hat die Polizei in Speyer am frühen Mittwochmorgen informiert, dass neben dem Dom ein junger Uhu auf dem Boden sitzt und von mehreren Krähen angegriffen wird. Ihr Hund habe die Krähen vertrieben, aber sie mache sich um das unter Naturschutz stehende Tier Sorgen. Die Beamten gingen mit einer Katzentransportbox vor Ort und setzen das Tier behutsam hinein. Augenscheinlich ging es dem Tier insgesamt gut und es war unverletzt. Vermutlich konnte der kleine Uhu nicht mehr die Kraft aufbringen, um ins heimische Nest auf dem Dom zurückzufliegen,so die Polizei. Das Tier wurde an den Haustechniker des Doms übergeben, damit dieser den Uhu zu seinem Nest zubringen kann. Anfang Mai hatte ein Uhu-Pärchen drei Junge in seinem Nest auf einem Turm des Domes ausgebrütet. Eines dieser Jungen war wohl das gerettete Tier.