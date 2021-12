Ein 67-jähriger Fahrgast hat laut Polizei am Dienstag, 15.26 Uhr, in der Wormser Landstraße einen Taxifahrer mit einem Faustschlag verletzt. Er habe dem 43-jährigen Fahrer einen falschen, ungünstigen Fahrweg vorgeworfen. Als das Auto dann noch an einer roten Ampel halten musste, habe er die Nerven verloren. Der Fahrer hat den Passagier laut Polizei noch zur Beruhigung aufgefordert, „was bei dem Fahrgast das Gegenteil bewirkte und ihn zu einem Faustschlag ins Gesicht des Taxifahrers veranlasste“. Die Oberlippe des Chauffeurs habe geschmerzt, er habe aber auf eine Verständigung des des Rettungsdienstes verzichtet. Auf den 67-Jährigen komme jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.