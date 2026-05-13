„Die Halle wird am Samstag zu 100 Prozent voll sein.“ Organisator Johannes Stein aus Speyer ist guter Dinge vor der Wiederbelebung der Schülerpartys in der Halle 101.

„Wir stehen mittlerweile kurz vor ausverkauft. Es sind nur noch einzelne Tickets verfügbar“, sagt Stein über die Party namens „Project.Rheinland-Pfalz“, die er am Samstag, 16. Mai, ab 20 Uhr zusammen mit zwei Partnern in der Halle 101 ausrichtet. Der 16-jährige Schüler, der dafür mit gerichtlicher Genehmigung als selbstständiger Unternehmer auftritt, will künftig noch weitere Veranstaltungen in seiner Heimatstadt anbieten, unter anderem nach der in den nächsten Monaten anstehenden Renovierung der Halle 101. „Wir ziehen das Ganze trotz unseres jungen Alters mittlerweile auf einem echt großen Niveau auf“, betont Stein. Für die Premiere in der Domstadt sei viel in Technik, Lichtshow, Special Acts und die gesamte Produktion investiert worden.