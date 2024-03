Speyer hat eine Anlaufstelle mehr für Nachtschwärmer: Rund 200 Gäste haben am Samstag die Wiedereröffnung der Kneipen „Bierbrunnen“ und „Café Durchbruch“ in der Schustergasse nach fast einem Jahr Pause gefeiert. „Wir sind zufrieden“, sagte der neue Pächter Genc Mani-Caraviello nach dem ersten Wochenende. Wichtig für ihn: Es habe keinen Stress gegeben. Von dem guten Besucherzuspruch sei man überrascht gewesen. „Es waren auch viele Stammkunden von früher da“, so Mani-Caraviello. Schon in den 1980ern haben Menschen im kultigen Kneipenkeller des „Bruch“ Geschichten erlebt, die sie nie wieder vergessen und beispielsweise den Partner fürs Leben getroffen. Kommt neuer Schwung ins Speyerer Nachtleben? Der „Bierbrunnen“ über dem Tanzcafé in der Schustergasse habe nun täglich offen. Bis es dort richtig anläuft, dauere es ein bisschen, so der Pächter. Im „Bruch“ im Keller des Gebäudes soll es immer zum Wochenende hin regelmäßige Veranstaltungen geben. Für kommenden Freitag und Samstag sind die nächsten Partys angekündigt: Eine „Charts-Attacke“ soll jeweils ab 22 Uhr für Stimmung sorgen. „Alles von Pop, Rock, Disco, Hip Hop, Latino bis 90er“, kündigt Mani-Caraviello an.