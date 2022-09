Die Stadt Speyer will eine Partnerschaft mit dem englischen Chichester eingehen. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) Verhandlungen darüber zustimmen.

Sowohl der Rat in Speyer als auch in der 28.000-Einwohner-Stadt in Südwestengland könnten im September für eine Partnerschaft votieren – das ist der Plan, seit Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) im August beim möglichen Partner die Lage sondiert hat. Die Gespräche hätten gezeigt, dass Chichester gut zu Speyer passen würde, zumal die Stadt bereits mit den anderen Partnern Ravenna und Chartres verschwistert sei, wird die Empfehlung begründet.