Weil der „Weihnachtsmarkt der Partnerstädte“, der normalerweise im Rathaus stattfindet, auch dieses Jahr Pandemie-bedingt ausfällt, haben die Freundeskreise der Speyerer Partnerstädte Alternativen in der Vorweihnachtszeit geplant.

Weil der „Weihnachtsmarkt der Partnerstädte“, der normalerweise im Rathaus stattfindet, auch dieses Jahr Pandemie-bedingt ausfällt, haben die Freundeskreise der Speyerer Partnerstädte Alternativen in der Vorweihnachtszeit geplant. Beim Freundeskreis für die italienische Partnerstadt Ravenna spielt dabei Musik eine große Rolle. Das Duolcevita Acustic Duo aus Ravenna präsentiert laut Stadtverwaltung am Sonntag, 28. November, 17 Uhr, im Historischen Ratssaal im Konzert „I favolosi anni '60“ eine Auswahl der schönsten italienischen Schlager.

Das Duo bilden Sängerin Vera Della Scala und der Gitarrist Raffaele Savoia. Della Scala ist dem Speyerer Publikum teilweise von den Paradiesgarten-Konzerten im Sommer bekannt, als sie einige der schönsten Opernarien aus dem klassischen Repertoire zum Besten gab. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) in der Tourist-Info, über das Online-Ticket-Portal Reservix sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Deutsch-russisches Weihnachtsessen

Der Freundeskreis der russischen Partnerstadt Kursk bietet am Samstag, 11. Dezember, ab 15 Uhr steht im Haus Trinitatis in der Johannesstraße ein deutsch-russischen Weihnachtsessen an.

Neben dem kulinarischen Genuss werde es ein Rahmenprogramm mit Weihnachtsgeschichten und Musik geben, so die Ankündigung. Da die Platzanzahl begrenzt ist, bitten die Veranstalter um vorherige Anmeldung per E-Mail an juttaschumacher@web.de bis Mittwoch, 1. Dezember. Der Beitrag von 10 Euro (Kinder bis zum sechsten Lebensjahr zahlen 5 Euro) wird vor Ort erhoben. Es gilt die 2G-Regel mit entsprechender Nachweispflicht.

Landestypische Spezialitäten

Die Freundeskreise aller Partnerstädte und -regionen stellen laut Stadt außerdem eine Überraschungstasche mit landestypischen Spezialitäten und Brauchtumsgeschenken sowie einem Begleitheft zusammen. Diese „Weihnachtsgrüße aus den Partnerstädten“ sind – solange der Vorrat reicht – ausschließlich am Donnerstag, 9. Dezember während der regulären Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse erhältlich. Der Verkaufspreis in Höhe von 25 Euro wird laut Mitteilung im Namen und auf Rechnung der Freundeskreise der Partnerstädte vereinnahmt.

Die Veranstaltungen unterliegen laut Kulturbüro der Stadt jeweils den aktuellen Corona-Verordnungen und werden gegebenenfalls entsprechend angepasst. Tagesaktuelle Informationen zu den Regelungen stehen unter www.speyer.de/corona.