2022 haben die Stadt und Schramms Kaffeerösterei erstmals gemeinsam einen Partnerschaftskaffee aufgelegt. Er heißt „Inshuti“ („Freundschaft“) und unterstützt das afrikanische Land Ruanda. Eine Zwischenbilanz fällt doppelt positiv aus.

2500 Kilogramm des Kaffees habe er inzwischen geröstet, berichtet Kai Schramm. Er betreibt eine Kaffeerösterei mit Standorten am Postplatz und im Industriehof. Er hat das Projekt umgesetzt, das von der Gruppe „Speyer fairwandeln“ angeregt worden war, Unterstützung von der Stadt und ihrer Volkshochschule erhalten hat und mit Etiketten aus dem Kunstunterricht des Edith-Stein-Gymnasiums versehen ist. „Es ist ein sehr guter Kaffee, und seine Vermarktung läuft gut“, so Schramm.

Der Kaffee ist fair gehandelt und verfügt über eine Bio-Zertifizierung der ruandischen Kooperative Kopakama. Diese hat sich laut Schramm auch eine Aussöhnung der verschiedenen Volksgruppen in Ruanda und eine Förderung der Berufstätigkeit von Frauen zum Ziel gesetzt. Etwa die Hälfte der Kooperativen-Mitglieder sei weiblich.

Schokoladiger Abgang

Aromen von Nuss und süßen Trockenfrüchten sowie einen schokoladigen Abgang hat „Inshuti“ laut Stadt. Dafür sei der Kaffee jetzt erstmals in drei Kategorien mit Goldmedaillen der Deutschen Röstergilde (DRG) ausgezeichnet worden. Es gehe dabei um Single-Origin-Kaffee, Espresso und Schümli (Café Creme), so Schramm, der die Bohnen in diesen drei Varianten geröstet hat.

Die Stadt beschreibt die Medaillen in einer Mitteilung als unabhängiges Qualitätssiegel, das im Anschluss an eine Verkostung durch eine international besetzte Fachjury vergeben werde. Die Stadtspitze gratuliert. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) erkennt in der Ehrung einen Beitrag zum Ziel, „jeden Tag die Kaffeewelt ein klein wenig besser zu machen“. Die Stadt Speyer unterstützt mit einer Patenschaft seit dem Jahr 2001 die ruandische Region Rusizi.

Kein „Massenkaffee“

Die Verkostung findet jeweils zu Jahresbeginn statt. Die Röstergilde versteht sich als Interessenverband der Spezialitätenkaffeeröster im deutschsprachigen Raum und hat gut 100 Mitglieder. Schramm ist nach eigenen Angaben seit rund 15 Jahren dabei und gehörte zu den ersten 30 Mitgliedern. Deren Anspruch bestehe auch darin, sich von den „Massenkaffees“ abzuheben, betont er. „Die Kriterien sind streng, und das ist auch so gewollt“, teilt die DRG mit.

Schramm berichtet, dass durchschnittlich rund 70 Prozent der eingereichten Kaffees die Kriterien erfüllten. Er habe schon viele Medaillen erzielt. In diesem Jahr habe er über den Partnerschaftskaffee hinaus weitere eigene Röstungen zur Prämierung eingereicht und insgesamt zehn Goldmedaillen erhalten.