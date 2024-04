Nicht alle Städtepartnerschaften Speyers können derzeit mit Leben gefüllt werden. In Kursk (Russland) und Yavne (Israel) hat das etwa mit der Sicherheitslage zu tun. Umso zufriedener ist die zuständige Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), wie es mit Ravenna in Italien läuft.

Die Partnerschaft hat jetzt mit einer Bürgerreise aus Speyer nach Ravenna ihr 35-jähriges Bestehen gefeiert. Die Verbindung „zwischen der Stadt in der Emilia Romagna und der alten Kaiserstadt Speyer hat nichts von ihrem Reiz verloren“, urteilt Kabs auch mit Blick auf das Interesse an der Bürgerreise: Die 40 Plätze seien schnell ausgebucht gewesen. Nicht alle Bewerber hätten teilnehmen können. Geboten worden sei ab Ostermontag ein attraktives Programm unter Leitung von Barbara Mattes und Klaus Haag mit dem Besuch unter anderem von acht Weltkulturerbestätten.

Die Speyerer wurden von Ravennas stellvertretendem Bürgermeister Eugenio Fusignani empfangen. Dezernentin Kabs überreichte ihm als Gastgeschenk ein Windlicht mit der Skyline von Speyer, die Künstler Hagen Groß geschaffen hat. Der Aufenthalt wurde auch zur Planung weiterer kultureller Termine genutzt. Dabei spiele das Speyerer Kinder- und Jugendtheater gemeinsam mit dem Theatro del Drago aus Ravenna eine wichtige Rolle, betont Kabs. Das italienische Theater komme schon in Kürze zu einem Gastspiel nach Speyer und trete am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr auf.

Neben der Kultur hätten persönliche Begegnungen den Schwerpunkt der Reise dargestellt: „Berührend zu erleben, wie sich viele Teilnehmer freuten, die italienischen Freunde wiederzusehen, und umgekehrt galt das auch für die deutschen Freunde“, so Kabs, verbunden mit Dank an die „Amici di Speyer“ in Ravenna.