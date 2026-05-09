In der Lindenstraße in Otterstadt läuft seit mehr als einem Monat ein Verkehrsversuch, bei dem die Bereiche zum Parken begrenzt wurden. Was ist das Ziel, wie ist die Resonanz?

Der Verkehrsversuch sei am 21. März gestartet und laufe ein Jahr, informiert Lothar Ritthaler (CDU), Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Dabei wurden in der Lindenstraße – eine von Otterstadts Durchfahrtsstraßen – mithilfe von Schildern wechselseitig Halteverbotszonen eingerichtet, damit Fahrzeuge nur noch versetzt parken können. Dadurch solle der Verkehrsfluss verbessert werden, berichtet Ritthaler und nennt damit das Ziel des Verkehrsversuchs. Hintergrund sei, dass Busse im Begegnungsverkehr wegen parkender Fahrzeuge auf beiden Seiten am Straßenrand Probleme hatten, durchzukommen, sagt er. Diesbezüglich sei auch das zuständige Busverkehrsunternehmen auf die Ortsgemeinde zugekommen. Im kommenden Frühjahr – nach Ablauf eines Jahres – soll beurteilt werden, ob das alternierende Parken in dieser Form bestehen bleibt. Anwohner und zwei in der Straße ansässige Praxis-Inhaber kritisieren, dass durch den Verkehrsversuch Parkplätze weggefallen sind und nun vermehrt zu schnell durch die Straße gefahren werde.