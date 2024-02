Jeden Samstagmorgen starten am Rheinufer Speyerer Parkrun-Aktiven auf ihre sportliche Fünf-Kilometer-Runde. Gordon McDorman macht die Veranstaltung mit ehrenamtlichem Einsatz möglich. Was ihn dazu motiviert, berichtet er im Interview mit Narin Ugrasaner für die Rubrik „Die stillen Helden“.

Herr McDorman, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Wir organisieren seit vier Jahren kostenlose Läufe in Speyer. Jeden Samstag um 8.30 Uhr komme ich zum Leinpfad in Speyer, entweder um zu laufen, zu helfen oder sogar die Laufleitung zu übernehmen. Jede Woche bauen wir die Laufstrecke auf, leiten die Läuferinnen und Läufer und Walkerinnen und Walker über die fünf Kilometer, stoppen die Zeiten und trinken nachher gemeinsam Kaffee. Es gibt auch Kuchen.

Was ist das Schwierigste daran?

Im Winter, wenn es dunkel und kalt ist, ist es schwierig früh aufzustehen und die Laufstrecke aufzubauen. Der Lauf findet jede Woche bei jedem Wetter statt. Wenn wir das nicht machen würden, würde es enttäuschte Leute geben.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Beim 100. Lauf in Speyer haben wir es geschafft, dass 100 Leute teilgenommen haben. Die Oberbürgermeisterin hat den Startschuss gegeben, und die Bürgermeisterin machte die Runde mit uns. Am Anfang von Parkrun in Speyer konnten wir uns kaum vorstellen, dass wir dies 100-mal machen würden und dass so viele teilnehmen würden.

Warum machen Sie es gerne?I

ch bin durch Speyer Leinpfad Parkrun in Kontakt mit vielen tollen Leuten gekommen. Als jemand, der aus dem Ausland kommt, ist dies sehr wertvoll: Ich habe neue Freunde gefunden und habe jetzt ein Gefühl von Gemeinschaft hier. Dies bereichert mein Leben erheblich und dabei bin ich stolz, dass ich das Leben von anderen Leuten auch verbessern kann.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, wir bekommen großartige Unterstützung und Lob!

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrer Vorsitzenden tauschen?

Nein, ich bin sehr glücklich, wo und wie ich bin.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Parkrun ist eine weltweite Organisation an mehreren Standorten in vielen Ländern, aber alles ist komplett freiwillig organisiert und liegt an Eigeninitiative. Jeder kann mitmachen. wie er oder sie will, sowohl beim Laufen als auch beim Helfen, und es bleibt immer kostenlos.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Nicht abschrecken: Wir sind freundlich, jeder ist willkommen, und es geht nicht darum, schnell zu laufen!

Zur Person

Gordon McDorman, 57, Informatiker, seit 2019 als Helfer (und Läufer) bei Speyer Leinpfad Parkrun ehrenamtlich tätig. Start am Samstag, 5. Februar: 9 Uhr.