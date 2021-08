Nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Pause findet am Samstag, 7. August, um 9 Uhr, wieder der „Parkrun Speyer“ statt. Die fünf Kilometer lange Strecke führt durch den unteren Domgarten und an der Rheinpromenade entlang. Treffpunkt ist am Samstag für alle Läuferinnen und Läufer zwischen 8.30 und 8.45 Uhr an der Strandbar am Helmut-Kohl-Ufer, teilt Parkrun-Initiatorin Julia Däuwel mit.

„Kommen kann jeder, der Lust hat, unabhängig von Lauferfahrung, Alter und Tempo. Wir freuen uns über Spaziergänger genauso wie über Leistungssportler, gemäß dem Motto: Jeder gelaufene Kilometer zählt.“

Konzept aus England

Das Parkrun-Konzept kommt ursprünglich aus England. Es geht dabei darum, dass sich Menschen samstagsmorgens treffen und gemeinsam eine abgesteckte, fünf Kilometer lange Strecke laufen, erklärt Däuwel. „Es geht um das gemeinsame Erlebnis, nicht um Zeiten oder Leistung“, macht sie deutlich. Ehrenamtliche Helfer begleiten den Lauf und messen die Zeiten der Läufer.

„Der Parkrun soll ab jetzt, soweit es die Infektionsauflage erlaubt, wieder wöchentlich stattfinden, unabhängig von Wetter und Jahreszeit“, sagt Däuwel.

Ohne Anmeldung

„Vor Corona haben wir nach dem Lauf immer in der Jugendherberge gefrühstückt. Das ist momentan leider noch nicht möglich, stattdessen werden wir aber am Helmut-Kohl-Ufer zusammen picknicken und mit Kaffee aus der Jugendherberge versorgt.“ Däuwel hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Eine Anmeldung für den Parkrun ist nicht erforderlich. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Facebook-Seite „Parkrun Speyer“.