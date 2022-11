Der Speyerer Parkrun über fünf Kilometer findet am Samstag, 26. November, ab 9 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rheinufer hinter der Jugendherberge. An diesem Tag feiert die Veranstaltung ihren dritten Geburtstag. Neu ist eigener Abschnitt für Walker. Im Ziel gibt es gegen eine freiwillige Spende Kaffee, Tee und einen Snack. Weitere Informationen: www.parkrun.com.