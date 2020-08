Warum werden die Parkplätze des Amtsgerichts abends und am Wochenende nicht für die Öffentlichkeit freigegeben? Das wollte ein RHEINPFALZ-Leser wissen. Dafür gibt es mehrere Gründe, teilt Amtsgerichtsdirektor Hans-Jürgen Stricker mit.

„Die Frage ist schon an uns herangetragen worden“, erklärt Stricker auf Anfrage. „Wir haben es uns überlegt, haben uns dann aber dagegen entschieden. Dafür gab es mehrere gute Gründe, Verkehrssicherungspflichten und Sicherheitsbedenken.“ Die Parkplätze seien alle sehr schmal und kurz, selbst manche Mitarbeiter meideten sie. Dann seien viele als Doppelparkplätze ausgewiesen, das heißt, man parkt zu zweit hintereinander, und der hintere Parkplatznutzer stellt den vorderen zu. „Das geht natürlich nur, weil man sich untereinander kennt und die unterschiedlichen Dienstzeiten weiß. Bei etwa 70 Mitarbeitern bleibt dies überschaubar. Auch die Wachtmeister an der Pforte kennen die Verhältnisse und die Autos. Ich parke zum Beispiel auf einem dieser hinteren Plätze, meist ist es derselbe, und lasse mich zuparken. Bei einer abendlichen Öffnung des Platzes dürfte so mancher Parker abgeschleppt werden müssen.“

Auch Aspekt der Sicherheit

Es gebe aber noch den Sicherheitsaspekt. „Bei uns lagern viele hochsensible Akten, etwa Grundbuchakten, die so alt sind, dass sie bisher nicht digital aufbereitet werden könnten. Bräche da etwa ein Feuer aus oder würde auf andere Art Schaden entstehen, wären diese Unterlagen unwiederbringlich verloren, mit kaum absehbaren Folgen.“ Mit der Öffnung des Parkbereiches für größere Mengen unbekannter Nutzer würde diese Gefahr ansteigen. „Aus all diesen Gründen parken bei uns nur die Mitarbeiter – bei Weitem nicht alle, die Schöffen und die Polizei. Selbst die Rechtsanwälte bevorzugen andere Parkplätze, und davon gibt es ja genug in unmittelbarer Nähe, etwa bei der Sparkasse“, sagt Stricker. „In all den Jahren ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass je ein Anwalt Parkplatznöte gehabt hätte“.